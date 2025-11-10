3.68 BYN
"Пришлось менять маршрут" - участник II Конгресса свободы в Минске о закрытии границы
Евросоюз против мира и свободы - именно так можно воспринимать то, что страны ЕС ограничили выезд представителям политических партий из Польши, Германии, Словакии, Австрии, которые направлялись в Беларусь на II Конгресс свободы в Минске. Несмотря на это, они все же выступили в рамках встречи, но по видеосвязи.
Всего в мероприятии принимают участие более 100 представителей из стран ЕС, США, Индии, Азии, России и Ближнего Востока.
Валерий Кулев, бизнесмен (Австрия):
"Из-за проблемы с закрытием литовско-белорусской границы, к сожалению, не вся наша делегация смогла приехать. Приехал только я один с определенными трудностями, потому что пришлось менять маршрут. Все-таки в конечном итоге я с этими трудностями смог справиться и попасть сюда, на территорию Беларуси. Но это не в виду того, что именно с паспортом какие-то проблемы или что-то еще. Здесь проблем нет. В Беларусь свободный въезд, насколько я знаю, для граждан Европы. Поэтому на самом переходе проблем никаких с пересечением границы не было".
Впервые Конгресс свободы состоялся в прошлом году. Тогда собрались более 60 представителей из 13 стран Евросоюза и членов дипкорпуса. Его ключевые нарративы обусловлены временем: развитие и укрепление межпартийного сотрудничества, согласование общих миротворческих механизмов.