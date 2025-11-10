Сергей Клишевич: Реабилитация нацизма ведет к утрате суверенитета

"Мы стремимся сохранить память и бороться с идеологией нацизма в новых формах, которая нас сегодня окружает с разных сторон. Но мы уверены в своей победе над современными пособниками этой идеологии, потому что нам завещали предки бороться и сохранять память о тех событиях. Как только мы в этой борьбе проиграем, мы прекратим быть государством, мы прекратим быть нацией, потому что именно нацисты считали нас лишними на этой земле. Сегодня некоторые политики продвигают опять же эту идеологию в отношении нас. Это видно и в экономике, и в дипломатии, и в политике, и в других направлениях. Но исключительно наша борьба за историческую справедливость, борьба против возрождения фашистской идеологии позволяет нам сегодня успешно развиваться, сохранять суверенитет, независимость и двигать нашу Республику вперед", - отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич.