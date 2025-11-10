3.68 BYN
2.98 BYN
3.43 BYN
Литовским фурам ограничен выезд через белорусские пункты пропуска
Как информирует Госпогранкомитет Беларуси, фуры на литовских номерах не смогут выехать через белорусские пункты пропуска.
В целях организованного перераспределения грузоперевозчиков по местам стоянок выпуск транспорта с литовскими номерами из белорусских пунктов пропуска на выезд из Беларуси временно приостанавливается. Ситуацию контролируют пограничный и таможенный комитеты, работает в пунктах пропуска и милиция.
Руслан Микулич, начальник 2-го главного управления Госпогранкомитета Беларуси:
"За истекшие сутки сопредельная сторона приняла всего лишь 75 грузовых транспортных средств на свою территорию. В связи с большим количеством находящихся грузовых автомобилей на территории, прилегающей к пункту пропуска, принято решение о их передислокации в другие свободные для размещения грузовых транспортных средств зоны ожидания. С 9:00 10 ноября принято решение о прекращении движения литовских грузовиков в действующих пунктах пропуска. Хотелось бы обратить внимание, грузоперевозчики, которые прибыли и оставили свои транспортные средства в зонах ожидания, могут свободно покинуть территорию Республики Беларусь в место своего постоянного проживания через любые пункты пропуска, действующие на территории Республики Беларусь".
"Более 1,1 тыс. фур литовской регистрации, которые ожидали вдоль дорог открытия Литвой границы, сейчас на белорусской стороне размещаются в специально оборудованных местах. Данные меры приняты с целью исключения небезопасных условий на подъездных автодорогах с закрытой литовской стороной пунктов пропуска "Шальчининкай" и "Мядининкай". Транспортные средства размещаются на стоянках вблизи пунктов пропуска "Бенякони", "Каменный Лог", "Котловка", "Берестовица". Обращаю внимание, что с 9:00 10 ноября прекращено движение литовских грузовиков через белорусско-литовский участок границы в обе стороны. Если литовская сторона продолжит осуществление недружественных действий, Беларусь вправе принять в отношении данных транспортных средств меры, предусмотренные законодательством. Транспортные средства покинут стоянки после возобновления литовской стороной движения через белорусско-литовский участок границы", - отметил начальник главного управления Государственного таможенного комитета Беларуси Виктор Зубик.