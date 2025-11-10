Литовским фурам ограничен выезд через белорусские пункты пропуска

Как информирует Госпогранкомитет Беларуси, фуры на литовских номерах не смогут выехать через белорусские пункты пропуска.

В целях организованного перераспределения грузоперевозчиков по местам стоянок выпуск транспорта с литовскими номерами из белорусских пунктов пропуска на выезд из Беларуси временно приостанавливается. Ситуацию контролируют пограничный и таможенный комитеты, работает в пунктах пропуска и милиция.

Руслан Микулич, начальник 2-го главного управления Госпогранкомитета Беларуси:

"За истекшие сутки сопредельная сторона приняла всего лишь 75 грузовых транспортных средств на свою территорию. В связи с большим количеством находящихся грузовых автомобилей на территории, прилегающей к пункту пропуска, принято решение о их передислокации в другие свободные для размещения грузовых транспортных средств зоны ожидания. С 9:00 10 ноября принято решение о прекращении движения литовских грузовиков в действующих пунктах пропуска. Хотелось бы обратить внимание, грузоперевозчики, которые прибыли и оставили свои транспортные средства в зонах ожидания, могут свободно покинуть территорию Республики Беларусь в место своего постоянного проживания через любые пункты пропуска, действующие на территории Республики Беларусь".

