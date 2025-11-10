Генконференция ЮНЕСКО в Самарканде: что обсуждали представители стран-участниц организации

Фото: МИД Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd61b427-b97c-41ff-b855-d94311306679/conversions/3d9fab57-d580-422e-9e18-60839832f465-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd61b427-b97c-41ff-b855-d94311306679/conversions/3d9fab57-d580-422e-9e18-60839832f465-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd61b427-b97c-41ff-b855-d94311306679/conversions/3d9fab57-d580-422e-9e18-60839832f465-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd61b427-b97c-41ff-b855-d94311306679/conversions/3d9fab57-d580-422e-9e18-60839832f465-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: МИД Беларуси

Самарканд - третьей по численности населения город в Узбекистане. В 2024 году он был культурной столицей СНГ.

Площадь Регистан - историческая часть Самарканда, включенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь все будто из восточной сказки - девушки одеты в яркие национальные платья на фоне величественных медресе.

Медресе - учебные заведения. На площади построен ансамбль из таких трех. В медресе изучали богословие, математику, философию, астрономию и логику.

"605 лет назад наш правитель был человеком, изучавшим звезды. На фасаде 1636 года нанесено изображение тигра, похожее на льва, что означает символ силы. А лань - знание, потому что каждый человек должен стремиться за знанием. В центре построили медресе, который архитектурно немножко удлиняет фасад. Сделали купол с левой стороны, под которым расположена мечеть. В мечети проводились молитвы. Молились не только учащиеся и студенты, но и самаркандцы по пятницам", - рассказала исторические факты экскурсовод Дилафруз Джумаева.

Если немного отвлечься, то на самом деле Узбекистан его жители называют Узбекистон, собственно, как Пакистон, Кыргызстон, потому что в стране распространено оканье. По улицам ездит много "буханок", местные их называют хлебными машинами. В Самарканде также можно попробовать слоеный самаркандский плов и встретить туристическую полицию.

По словам советника председателя Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма Мунисы Асилходжаевой, в 2025 году побиты все рекорды. Ежемесячно с апреля стали приезжать в Узбекистан (в Самарканд, Бухару, Хиву) более 1 млн туристов.

А еще в Самарканде конгресс-центр "Шелковый путь" стал основной площадкой Генеральной конференции ЮНЕСКО. В комплексе центра были беспрецедентные меры безопасности - каждому, кто прошел регистрацию или аккредитацию на генконференцию, выдавался свой номер и QR-код. Только по ним было возможно бронировать отели и проходить на сессию. Сам комплекс располагается в 15-20 минутах от аэропорта. Кроме этого, у комплекса есть опыт проведения мероприятий высочайшего уровня.

В сентябре 2022 года здесь проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества. Тогда все лидеры жили здесь. Кроме этого, под генконференцию отдали весь гостиничный фонд Самарканда.

В Узбекистане продумали логистику, обучили волонтеров. Внутри основного зала конгресс-центра были люди от ООН. Добавим, что даже узбекским СМИ нельзя было приближаться ни на шаг ближе к трибуне. Нарушаешь - сперва предупреждение, наглеешь - свободен. Под полтысячи журналистов приехали освещать генконференцию. Белорусский телеканал "Первый информационный" стал отдельным инфоповодом, у представителей которого брали интервью. В свою очередь белорусские журналисты поинтересовались, что знают о Беларуси в Узбекистане.

Анваржон Алиев, руководитель информационной службы агентства "Узархив":

"Наши президенты (уважаемые Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко) дружат, и на фоне этой дружбы развиваются дружеские отношения между странами и народами. И если я скажу, что эти отношения не сегодняшние, а имеют исторические корни, то, наверное, не ошибусь, потому что в архивах Узбекистана есть кадры, которые показывают, как проводились Дни культуры в Беларуси, в Узбекистане, как приезжали представители двух стран и как радушно их встречали светлыми лицами и улыбками".

Всеобщий доступ к информации остается одной из ключевых миссий ЮНЕСКО и важнейшим элементом прав человека. Уже с трибуны генконференции постоянный представитель Беларуси при ЮНЕСКО Юрий Амбразевич заметил, что дискриминация белорусских журналистов от ряда стран сохраняется. Собственно, как остается ущемление прав на свободу передвижения.

ЮНЕСКО в 2025 году исполнилось 80 лет. Данная организация - специализированное учреждение ООН, международная межправительственная организация. Генеральная конференция ЮНЕСКО (высший руководящий орган) собирается раз в два года, и это лишь во второй раз, когда она проходит за пределами парижской штаб-квартиры. 40 лет назад был опыт у болгарской Софии.

"Тем для обсуждения на этой площадке может быть очень много. Например, полное гуманитарное сотрудничество. Но сегодня обстановка такова, что обсуждать просто гуманитарное сотрудничество в отрыве от геополитических процессов, которые происходят на любом континенте, будет достаточно сложно. Я уверен, что все настроены обсудить базовые вопросы, с которыми они приехали, - это культура, медицина, наука, образование, спорт. Но, наверное, не обойдется без обсуждения политических вопросов", - заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Узбекистане Александр Огородников.

На церемонии открытия президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выдвинул несколько инициатив:

Создать платформу по развитию инклюзивного образования для детей с особыми потребностями.

Провести всемирный саммит профессионального образования.

Создать Академию ЮНЕСКО по женскому лидерству.

Провести в Самарканде глобальный форум женщин в сфере образования, культуры и науки.

"В результате геополитической напряженности и происходящих на планете военных конфликтов наносится большой урон уникальным памятникам, святым местам и бесценному культурному наследию. Между государствами растет разрыв в уровне доступа к знаниям и технологиям, цифровым ресурсам. Как следствие, усиливаются неравенства возможностей и нищета. Такая сложная ситуация требует еще большей сплоченности для полной реализации основных задач ЮНЕСКО", - подчеркнул с трибуны узбекский лидер.

Шавкат Мирзиёев выразил готовность реализовать в стране пилотный проект "Искусственный интеллект - Школа" при участии ЮНЕСКО и провести международный форум экспертов по этике искусственного интеллекта с участием ведущих вузов и научных центров.

На Генеральной конференции ЮНЕСКО, независимого от численности населения и размера взноса страны в бюджет, каждое государство-член организации имеет один голос. В этом состоит равенство всех. По протоколу было предусмотрено не только время выступления, но и размещение делегаций во всех залах. Все располагались в алфавитном порядке (зависело от названия страны на французском языке). К слову, у ЮНЕСКО четыре основных языка, но выбор пал именно на французский. Исключение, правда, сделали для Сент-Люси, которую определили первой по жеребьевке на 221-й сессии исполнительного совета. Но и Беларусь была в первых рядах.

Беларусь стала страной-учредительницей ООН в 1945 году, но к ЮНЕСКО присоединилась в 1954-м. У большинства организация ассоциируется с объектами всемирного наследия. В список материального включены Мирский и Несвижский замки, дуга Струве. А самой первой была внесена Беловежская пуща - символ национальной природы, один из старейших и крупнейших природных заповедников в Европе.

Сейчас трансграничное достояние сразу и Беларуси, и Польши находится под угрозой.

"У нас есть совместный природный объект в управлении с Республикой Польша. О проблемах, возникших в связи с возведением ими огромного забора прямо посередине тысячелетнего леса, многократно говорилось, в том числе и о гибели животных, о начале фактически разложения единой биологической системы. Эти вещи отрабатываются с профильными структурами ЮНЕСКО", - сообщил Юрий Амбразевич.

С трибун Юрий Амбразевич заявил, что Беларусь искренне приветствует усилия государств, стремящихся сохранить и передать свое культурное наследие будущим поколениям, и с нетерпением ожидает включения новых элементов в репрезентативный список ЮНЕСКО, в том числе неглюбских текстильных традиций Гомельской области.

Перед ЮНЕСКО стоят непростые задачи, в том числе после выхода из организации США. Финансовые до недавнего времени США были главным донором организации. Их взнос составлял порядка 22 % бюджета, а сейчас он составляет 8 %. Официально, как ранее заявляли в Госдепе, США покинет ЮНЕСКО 31 декабря 2026 года и станет третьей страной, которая входит в состав ООН, но не в ЮНЕСКО. Кстати, это уже третий раз, когда США покидает организацию (впервые в 1984-м, в 2018-м, объявили вновь о выходе и в 2025-м). Основные доноры сегодня - Швеция, Европейский союз и Всемирный банк.

Одри Азуле, гендиректор ЮНЕСКО:

"Достигнутая финансовая устойчивость позволила организации реализовать крупнейшие проекты в истории. В рамках комплексной программы по восстановлению старого города Масула в Ираке создано тысячи рабочих мест, возобновлено обучение для более чем 120 тыс. школьников и восстановлены исторические памятники".

Для Азуле самаркандская сессия стала последней в должности генерального директора. 6 ноября заступил в должность египтянин Халед аль-Анани.

Всеобщее образование остается главным приоритетом организации. В частности, в Афганистане, где талибы продолжают ограничивать доступ женщин и девочек к знаниям, ЮНЕСКО настаивает на праве каждого человека на обучение. Почти 20 % бюджета организации сегодня направлено на продвижение гендерного равенства. Особое внимание ЮНЕСКО уделено Африке. Этот регион объявлен стратегическим приоритетом организации. За 8 лет финансирование программ, направленных на развитие африканских стран, выросло в четыре раза.

43-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде завершится 13 ноября. Впереди принятие бюджета и ряда инициатив. Новый гендиректор обещает в течение ближайших 100 дней пообщаться с представителями всех государств.