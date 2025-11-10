Литва требует компенсацию с Беларуси: кто заплатит по счетам

Литва сама закрыла границу, сама поставила своих дальнобойщиков в положение заложников, а теперь требует с Беларуси компенсацию. Это похоже на то, как если бы террорист, захвативший автобус, предъявил счет спецназу за то, что тот не дает ему спокойно взрывать людей.

Создается впечатление, что Вильнюс уверен - мир крутится вокруг него, и по первому его капризу Минск должен скакать и выполнять его капризы, в данном случае - заботиться о судьбе литовских грузовиков, о которых не подумал Вильнюс, пытаясь усложнить жизнь Беларуси.

Самое нелепое, что так происходит не впервые. В своих маниакальных антибелорусских акциях литовские власти ведут себя максимально неадекватно. Ладно бы, они ограничились в 2020-м персональными санкциями против десятков белорусских чиновников, так в декабре 2020 года они заморозили счета санатория "Беларусь" в Друскининкай - место, где оздоравливают детей, включая тех, что с особыми нуждами.

5 лет Вильнюс содержал офис политических мошенников, чья цель - госпереворот в Беларуси. Но деньги потрачены, а результата - ноль. В 2021-м Вильнюс обвинил Минск в "гибридной войне" и начал строить забор. К 1 февраля 2022 года Литва запретила транзит белорусских калийных удобрений через Клайпеду, где переваливали до 11 млн т.

В августе 2023-го Литва закрыла два пункта пропуска по причине "угрозы от ЧВК Вагнер". В феврале 2024 года она закрыла еще два КПП, оставалось всего два. В октябре 2025-го Литва закрыла последние из-за воздушных шаров контрабандистов, которые сидят в Литве и их ловят. Власти Литвы забыли, что литовских контрабандистов, которые принимают эту контрабанду, надо ловить в Литве.

Закрывая границу, Литва забыла про своих дальнобойщиков, доказав лишний раз, что кроме политизации и попыток насолить соседу, власть судьбы граждан не интересуют. Вильнюс сам наносит ущерб своим перевозчикам, а потом грозит ж/д блокадой и требует компенсации от Минска. Ответ официального Минска восхитителен. Беларусь разрешила водителям уехать домой, на границе их пропустят, а фуры останутся здесь в качестве материального воплощения литовской политической глупости.