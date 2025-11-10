Литовские фуры, оставшиеся в Беларуси, переместят на спецстоянки - процесс уже начался

Движение фур с литовскими номерами в белорусских пунктах пропуска временно приостановлено. Большегрузы, которые скопились на территории Беларуси на подъезде к пунктам пропуска "Каменный Лог" и "Бенякони", будут перемещены в специальные места стоянки.

Расскажем, что происходит в ПП "Каменный Лог".

Те, кто был на границе, наверняка видел нескончаемую очередь из фур. Эти все большегрузы неделями стоят в попытке проехать на территорию Евросоюза.

Нужно понимать, что Литва практически полностью закрыла границу, и в связи с этим водители большегрузов оказались в щекотливой ситуации. Они неделями вынуждены здесь стоять без каких-либо гарантий, чтобы пересечь территорию, выехать с территории Беларуси на территорию Евросоюза. Исходя из этого, понимая всю сложность ситуации, белорусская сторона приняла решение централизованно отправить автомобили на охраняемую стоянку, чтобы большегрузы находились под учетом, чтобы фактически не было в приграничье антисанитарии и чтобы, в конце концов, за водителями можно было наблюдать, если какие-то возникнут медицинские проблемы.

Всю ночь таможенные органы вели разъяснения с водителями, которые ночуют фактически в поле, на стоянках, либо у дороги близ закрытых пунктов пропуска. С 9:00 экипажи ГАИ стали собирать фуры, автомобили в колонну и сопровождать на охраняемой стоянке, дабы обеспечить безопасность: сохранность груза и безопасность самих водителей. Основную сложность составляют те фуры, водители которых просто бросили транспорт и уехали либо в страну своего проживания, либо просто переночевать. С ними не могут связаться, то есть часть машин все-таки останется на дороге.