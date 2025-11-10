Румыния и Болгария хотят для себя санкционных отсрочек

Пример Венгрии оказался заразительным. Бухарест и София намерены попросить у президента США Дональда Трампа не применять к ним санкционные нормы, которые вступают в силу 21 ноября. Об этом сообщает Politico.

Речь идет об ограничениях в отношении компаний "Роснефть" и "Лукойл". В Румынии и Болгарии работают крупные предприятия, принадлежащие этим компаниям. В случае остановки НПЗ возникнет дефицит бензина. Если Трамп не смилуется, НПЗ национализируют. В таком случае на них полностью перестанет поступать нефть.

Болгария и Румыния все же надеются, что они, как и венгры, получат годичную заморозку санкций. Но проблема в том, что у венгров есть премьер Виктор Орбан, который дружен с Трампом, а в Софии и Бухаресте правят политики, которые очень американцам не симпатичны.