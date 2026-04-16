Энергетический дисбаланс Земли достиг максимума за 65 лет - пугающие выводы ученых

Фото РИА Новости

Доклады об изменениях климата Всемирная метеорологическая организация ООН публикует ежегодно, отчитываясь о важнейших факторах здоровья планеты. Флагманский отчет за 2025 год позволил сделать выводы сразу о целом десятилетии. И выводы пугающие. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".

Период с 2015 по 2025 годы был самым жарким за всю историю наблюдений. 2024 по-прежнему остается самым теплым. 2025, в зависимости от методики измерений, вторым или третьим. С горечью ученые отмечают, что последние годы лишь закрепили негативные тренды в накоплении парниковых газов. Глобальные данные по ним имеются лишь за 2024, и они показывают рекордное значение за сотни тысяч лет.

"Энергия поступает от Солнца, а количество энергии, покидающей земную систему, регулируется парниковыми газами. И с 1960 года, когда мы научились измерять энергетический дисбаланс Земли, мы видим, что Земля постоянно накапливает тепло", - рассказал ведущий автор доклада Всемирной метеорологической организации Джон Кеннеди.

Включение показателя энергетического дисбаланса планеты (разницы между объемом энергии, которая поступает в атмосферу и излучается из нее в космос) стало важным нововведением отчета. В 2025 году этот дисбаланс достиг максимума за 65 лет. При этом атмосфера поглощает лишь около 1 % избыточного тепла, в то время как более 91 % уходит в Мировой океан. При этом есть еще и циклические фазы попеременного охлаждения и нагрева океана. И к лету осени 2026-го ожидается очередной переход к периоду потепления: наводнениям, продолжительным засухам и снижению урожайности сельскохозяйственных культур.

"В этом году мы ожидаем Эль-Ниньо, это означает, что в атмосфере будет значительно больше тепла. Это подстегнет экстремальные явления. Они могут быть разного характера, например, волны жары, сухие волны жары и влажный тепловой стресс в разных частях земного шара. Это также будет означать более экстремальные осадки, потенциально мощные тропические циклоны", - отметил научный сотрудник Центра атмосферных наук отдела метеорологии в Университете Рединга Акшай Деорас.

Есть и не столь очевидные последствия. Изменение климата ведет к разрушению почвенного покрова, урезая сельскохозяйственные площади, сокращается и доступ к пресной воде. А вместе с дефицитом удобрений, который обострился из-за войны на Ближнем Востоке, экстремальная погода грозит голодом десяткам миллионов людей. Каков бы ни был запас прочности продовольственных рынков, он рискует не выдержать текущей турбулентности в поставках и в производстве удобрений. По мнению экспертов, в случае затягивания персидского кризиса ситуация станет гораздо более серьезной, чем в период масштабных сбоев в начале российско-украинского конфликта.

Устойчивость производства продовольствия зависит от бесперебойных поставок более 190 млн т удобрений. Из них 110 млн т - группа азотных удобрений, около 40 млн - фосфорных и 40 млн - калийных. Малейший сбой, и планета недосчитается значительной частью урожая. Между тем, ближневосточный кризис сократил сбыт удобрений почти на 40 %. Через Ормузский пролив до начала его блокировки проходило 38 % мировых поставок азотных удобрений, 20 % фосфатных и до 50 % экспорта серы, используемой в их изготовлении. Кроме того, маршрут отвечал за пятую часть поставок нефти и за треть мирового СПГ. А это тоже удар по производству удобрений и топлива для сельхозтехники.

Еще больше ухудшило ситуацию то, что остановка Ормузского наступила во время пассивных кампаний в Северном полушарии. Последствия проявились мгновенно. Цены на удобрения взлетели на 15-30 %. А их производство подорожало вместе с газом. Так что в будущих ценниках на еще не выращенный урожай уже заложены повышенная стоимость удобрений, топлива и страховки для судов.

Цены на продукты уже поползли вверх и будут расти дальше. Индекс ФАО, отслеживающий динамику роста цен на зерно, мясо, молочную продукцию, сахар и растительное масло, увеличился на 2,4 % по сравнению с февралем, достигнув максимума с сентября 2025 года. Больше всего подскочила стоимость сахара (более чем на 7 %) и всех видов растительных масел (более чем на 5 %). Причина объяснима: производство этой продукции требует значительного количества топлива. Дорожают и фрукты, и овощи из-за роста стоимости перевозок.

Наибольшие риски продовольственной безопасности испытывают Индия, Бразилия, Мозамбик, Таиланд и Шри-Ланка, которые сильно зависят от импорта из Персидского залива. Временная изоляция от мировых рынков затронула и сам Иран, который импортирует 20 % продовольствия.

По прогнозам ООН, есть надежда, что мировой рынок должен суметь поглотить первоначальный шок, но только при условии возобновления работы Ормузского пролива. Однако даже при хорошем урожае, который маловероятен, учитывая нехватку удобрений, задержки и нестабильность нефтяного рынка все равно приведут к резкому росту цен.

Фермеры в поисках оптимизации производства вынуждены переходить на более дешевые виды продукции или сокращать посевные площади, чтобы не выйти в убыток к осени из-за высоких цен на продукты. В США, где стоимость дизеля превысила 1,5 доллара за литр, создалась критическая ситуация с рентабельностью зерновых. Хозяину Белого дома даже направили письмо с просьбой срочно объявить сельскохозяйственные ресурсы стратегическим приоритетом. Пытаются подстраховаться и европейцы. Испанские фермеры запросили государственную поддержку после того, как не смогли поставить свою люцерну в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Федеральное объединение немецкой пищевой промышленности прогнозирует цунами цен к лету. А французские фермеры уже принялись демонстративно сжигать шины и сено, чтобы потребовать от государства помощи.

В 2022 году мировое производство удобрений уже сталкивалось с масштабными сбоями с началом украинского конфликта, ответив на геополитический вызов санкциями и барьерами. ООН призывает сделать на этот раз правильные выводы.

"В среднесрочной перспективе нам необходимо диверсифицировать источники импорта за пределами стран Персидского залива, укрепить региональное распределение резервов и избегать экспортных ограничений, которые возможны, если ситуация затянется и все может еще больше обостриться. И, конечно же, в долгосрочной перспективе нам необходимо найти способ повышения устойчивости в будущем. А это означает более эффективное использование наших ресурсов и поиск альтернатив удобрениям, перевозимым через Ормузский пролив", - пояснил главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тереро.

Пока в силе политика изоляции, этот поиск безнадежен. Пример коллективному Западу показали США, сняв санкции с "Беларуськалия" и Белорусской калийной компании. Но от неповоротливой бюрократической машины Европы такой гибкости ждать не приходится.