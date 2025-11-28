Игналинская АЭС хоть и закрыта, но все равно несет серьезную угрозу в случае аварий. Почему власти Литвы не уведомили Беларусь о происшествии? Там есть что скрывать! Когда в 4 км от белорусской границы вспыхивает пожар в комплексе по обработке радиоактивных отходов. Это же не какой-то там сарай! Это объект, где каждый грамм плутония - потенциальная бомба замедленного действия. Власти же Вильнюса делают вид, что ничего особенного не произошло. И это тот самый случай, когда молчание - хуже вранья. Почему литовские и другие европейские "свободные" СМИ, обычно готовые раздуть из мухи ядерного слона, почему-то молчат об инциденте на Игналинской АЭС?! И это те, кто годами истерил по поводу Белорусской АЭС!

Новостям об игналинском пожаре уделяется меньше внимания, чем прогнозу погоды! Потому что там есть о чем молчать! Пресс-служба выдала отмазку: "инцидент локализован, угрозы нет". Давайте начистоту. Если бы такое случилось в Беларуси, литовские власти уже заказали бы экстренную сессию Совбеза ООН с требованием санкций, а в СМИ вовсю трубили бы о "втором Чернобыле", который устроил "диктаторский режим". Была бы литовская истерика международного масштаба. А тут - пожар на ядерном объекте и - тишина.

25 ноября на территории Игналинской АЭС, всего в 4 км от границы с Беларусью, произошло возгорание. Вот что удалось найти в СМИ. Пожар вспыхнул в комплексе по первичной обработке радиоактивных отходов. Из здания были срочно эвакуированы 9 сотрудников. Огонь локализовали через 25 минут, но на его полное тушение потребовалось более 2 часов.

МЧС Беларуси провело мониторинг радиационного фона в Браславском районе. Превышений не выявлено. При этом официальный запрос к литовской стороне с просьбой предоставить информацию и предложением помощи остался без ответа.

Инцидент 25 ноября на Игналинской АЭС - это далеко не первая чрезвычайная ситуация на закрытой литовской станции.

2010 год - утечка порядка 300 кубометров радиоактивной жидкости при дезактивации оборудования. Радиоактивную массу сотрудники вручную собирали в ведра из-за отсутствия роботов!

За 2017 год было зафиксировано четыре нештатные ситуации.

2019 год - Госинспекция Литвы выявила на Игналинской АЭС критические нарушения, в том числе 10 отклонений от технологических норм. Лишь 2 из 10 нарушений были классифицированы как незначительные.

Литва отказалась от энергетической независимости

Александр Посталовский, замдиректора по научной работе Института социологии НАН Беларуси

Александр Посталовский, замдиректора по научной работе Института социологии НАН Беларуси:

"В отличие от Литвы, Беларусь решила пойти собственным путем энергетического развития, чтобы не иметь энергетической зависимости от иных государств. Все-таки энергетическая безопасность - это в какой-то степени развитие национальной безопасности. И когда страна обеспечивает потребности населения в энергетической сфере, соответственно, это и развитие экономики. Литовская страна в свое время просто отказалась от этого наследия, взамен предпочтя такую опцию, как вступление в Европейский союз".

Пожар на Игналинской АЭС: энергетическое самоубийство Литвы идет по плану

Литва, эта "демократическая звезда" Балтии, столько лет визжала по поводу Белорусской АЭС, что уши закладывало: "Островецкая АЭС - угроза Европе! Диктатор строит бомбу!" Они жаловались в ЕС, устраивали скандалы. Литва официально требовала остановки проекта. А когда в 2020 году Беларусь запустила первую турбину, Литва объявила это "угрозой национальной безопасности" и бойкотировала закупки энергии. Теперь берет ее втридорога из Европы. Не всегда получается. Недавно в Вильнюсе был блэкаут. А теперь вот - пожар на атомном литовском объекте. Игналину, кормившую электричеством всю Прибалтику, закрыли по приказу Брюсселя в 2009-м. Это потеря 80 % энергии.

Интересный факт: полный демонтаж Игналинской АЭС должны закончить к 2038 году. А стоит это более 6 млрд евро! Кто же эти благородные рыцари, взявшие на себя труд похоронить "советское наследие"? Компании из США и Франции! Те самые страны, которые самым настойчивым образом требовали закрытия АЭС. Получается изящный бизнес-план: сначала ты под видом "заботы о безопасности" уничтожаешь энергетическую независимость целой страны, а потом - на протяжении десятилетий получаешь многомиллиардные контракты на ее демонтаж. Результат? Пожар под присмотром "экспертов"! Какая ирония, - вся геополитика Литвы - это пожар под присмотром западных экспертов.

Пока Литва выступает с образцово-показательной критикой соседей, на ее собственной территории, в непосредственной близости от границы, десятилетиями сохраняется потенциально опасный объект. Процесс его демонтажа, курируемый западными компаниями, сопровождается пожарами и утечками, а информация о них тщательно фильтруется и приуменьшается.