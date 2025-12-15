"Это большой бизнес" - политолог Манойло о милитаризации Европы

"Очевидно, что в нынешней ситуации нет военной угрозы со стороны Российской Федерации и Республики Беларусь по отношению к коллективному Западу. Напротив, на примере тех переговоров, которые начались в Анкоридже и продолжаются сейчас в этом же формате и в духе анкориджских договоренностей с Соединенными Штатами, наши страны показывают то, что они миролюбивы. Что они используют любые возможности для налаживания мирных добрососедских отношений со странами Запада, Соединенными Штатами Америки, со страной, которая в течение нескольких лет стояла во главе противоположного, враждебного лагеря, - отметил Андрей Манойло - политолог, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова (Россия). - Даже Соединенные Штаты Америки сейчас перестают быть враждебными и недружественными по отношению к Российской Федерации. Что можно говорить при этом о странах Европы? Я думаю, что истинная причина заключается в том, что милитаризация - это ведь большой бизнес, большие деньги, которые выделяются на обновление парка вооружений, на закупку новых вооружений взамен утраченных".