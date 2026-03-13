"Это огромная радость и гордость" - в Гродненском районе юным белорусам вручили паспорта

Акция "Мы - граждане Беларуси!" ко Дню Конституции объединяет тысячи юношей и девушек по всей стране. В Гродненском районе главный документ - паспорт - в торжественной обстановке вручили учащимся скидельских школ.

Виктория Зубеня, учащаяся СШ № 2 г. Скиделя:

"Это огромная радость и гордость, ощущение взрослости, нового этапа в жизни. С другой стороны, приходит осознание ответственности. Паспорт - это символ доверия, которое оказывает тебе государство. Быть гражданином Республики Беларусь для меня означает глубокую связь со своей Родиной. Это значит гордиться ее историей, культурой, достижениями, природой и трудолюбивыми людьми".

"Теперь я понимаю, что у меня есть не только права, но и ответственность перед своей страной. Я горжусь тем, что живу в Беларуси, я люблю свою страну", - поделился Даниил Драгун, учащийся СШ № 2 г. Скиделя.

Игорь Лебецкий, председатель Гродненского районного Совета депутатов:

"Молодежи говорим, что вы - наше будущее. Вы должны понимать, помнить, знать и ценить, где вы живете, учитесь - в мирной прекрасной стране, поэтому можете реализовать все свои возможности у нас в стране".