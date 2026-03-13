"Это огромная радость и гордость" - в Гродненском районе юным белорусам вручили паспорта
Акция "Мы - граждане Беларуси!" ко Дню Конституции объединяет тысячи юношей и девушек по всей стране. В Гродненском районе главный документ - паспорт - в торжественной обстановке вручили учащимся скидельских школ.
Виктория Зубеня, учащаяся СШ № 2 г. Скиделя:
"Это огромная радость и гордость, ощущение взрослости, нового этапа в жизни. С другой стороны, приходит осознание ответственности. Паспорт - это символ доверия, которое оказывает тебе государство. Быть гражданином Республики Беларусь для меня означает глубокую связь со своей Родиной. Это значит гордиться ее историей, культурой, достижениями, природой и трудолюбивыми людьми".
"Теперь я понимаю, что у меня есть не только права, но и ответственность перед своей страной. Я горжусь тем, что живу в Беларуси, я люблю свою страну", - поделился Даниил Драгун, учащийся СШ № 2 г. Скиделя.
Игорь Лебецкий, председатель Гродненского районного Совета депутатов:
"Молодежи говорим, что вы - наше будущее. Вы должны понимать, помнить, знать и ценить, где вы живете, учитесь - в мирной прекрасной стране, поэтому можете реализовать все свои возможности у нас в стране".
Участниками акции стали лучшие представители молодежи - отличники учебы, победители олимпиад и творческих конкурсов, спортсмены и активные участники общественной жизни. Вместе с паспортами школьникам вручили памятные подарки.