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Это особая атмосфера: жены дипломатов поделились впечатлениями от экскурсии по Белтелерадиокомпании
Впервые попробовать себя в роли ведущей и узнать секреты нашей "вкусной" телекухни.
В преддверии Международного дня женщин на интерактивной экскурсии по Белтелерадиокомпании побывали жены дипломатов. География стран - самая разная. Бразилия, Индия, Иран, Вьетнам, Япония, Азербайджан - всего 22 страны.
Дамы увидели знаменитую студию "300 метров", студию передачи "Скажинемолчи", аппаратные. А также попробовали себя в амплуа ведущих и отметили, что искупаться в лучах софитов мечтали всегда.
Илина Вукайлович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в Беларуси:
"Это особая атмосфера и особая ответственность, потому что люди вот это слушают".
"Посмотреть - это посмотреть. Это, условно говоря, одна история. А попробовать себя в роли телеведущей, вдруг у кого-то была такая детская мечта? Попробовать себя телеведущей, да, это, мне кажется, понравится нашим женщинам, которых мы пригласили на этот праздник. Женщины говорят на своих родных языках, рассказывают, поздравляют с праздником, с Международным женским днем. И я думаю, что это тоже такая интересная веха, да, вот даже в Белтелерадиокомпании", - прокомментировала Наталья Рыженкова, супруга министра иностранных дел Беларуси.
Для удобства дам их разделили на 2 группы: в одной экскурсия велась на русском, в другой - на английском языках. Но это не помеха, а скорее еще один мост к сближению и дружбе стран.