Финал отбора на конкурсы "Славянского базара" пройдет 15 марта в Иванове. Культурная столица Беларуси 2025 года примет сразу два отбора - на взрослый и детский конкурсы.

Итоговые прослушивания в форме концерта с участием популярных артистов эстрады пройдут на базе Ивановского районного центра культуры и народных традиций. Бороться за право представить Беларусь на форуме будут два десятка финалистов, а оценивать артистов - профессиональное жюри. Накануне отбора пройдут репетиции.