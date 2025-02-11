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Финал отбора на конкурсы "Славянского базара" пройдет 15 марта
Финал отбора на конкурсы "Славянского базара" пройдет 15 марта в Иванове. Культурная столица Беларуси 2025 года примет сразу два отбора - на взрослый и детский конкурсы.
Итоговые прослушивания в форме концерта с участием популярных артистов эстрады пройдут на базе Ивановского районного центра культуры и народных традиций. Бороться за право представить Беларусь на форуме будут два десятка финалистов, а оценивать артистов - профессиональное жюри. Накануне отбора пройдут репетиции.
15 марта в 12:00 начнется отбор для потенциальных делегатов на детский музыкальный конкурс, а в 17:00 - концерт-прослушивание участников к конкурсу исполнителей эстрадной песни. Прямую трансляцию мероприятий обеспечит Белтелерадиокомпания.