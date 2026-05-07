Фирменный стиль и уникальная система кодирования "Первого информационного"

7 мая - День работников радио, телевидения и связи. С праздником всех причастных тепло поздравил Президент Беларуси, отметив, что журналисты защищают свою страну, правду и справедливость.

Это профессиональный праздник и сотрудников "Первого информационного" телеканала, который в сентябре отметит 2 года с начала вещания.

Какие новинки ждут зрителей и чего удалось достичь за это время?

Во время прямого эфира раскрывается профессиональный и творческий подход сотрудников, а также атмосфера в студии. Полина Шуба и Сергей Луговский - один из самых ярких дуэтов нашего телевидения.

Полина Шуба и Сергей Луговский

Полина Шуба, ведущая телеканала "Первый информационный":

"Несмотря на то что он бывает невыносимым, мне кажется, терпеть его могу только исключительно я, но в трудных ситуациях Сергей всегда готов подставить свое крепкое, надежное плечо".

"Прайм-тайм" - рейтинговый новостной проект "Первого информационного", который начал вещание 17 сентября 2024 года. Сегодня это ежедневные прямые эфиры, выпуски новостей каждые полчаса, трансляция в формате Live Stream, более 120 проектов собственного производства, четверть - авторские, широкая палитра тем специальных репортажей, документалистика, собственные корпункты в России и Китае, высокая доля белорусского контента и многое другое.

Наверняка телезрители заметили, что в Минске многое напоминает о "Первом информационном" телеканале: реклама, билборд и, конечно же, трамвай, надпись на котором гласит, что новости на этом канале вы узнаете первыми.

В фирменном стиле канала зашита уникальная система кодирования - геометрия единицы в кругу. Оригинальные фреймы и круглые формы - все, что создает баланс и порядок. Вдохновлялись цифровым авангардом, а еще неповторимыми местами - привычными, но нестандартными под углом телекамер. Знакомые для белорусов места сняты с уникальных точек.

Белтелерадиокомпания

В сетке вещания канала постоянно появляются новые проекты. В последнее время зрители следят за аналитическими программами "Волков и Сыч", "Про деньги" и "Блиц". Однако в этом году особенным вниманием пользуются наши прекрасные телеведущие и их творческие шедевры. Уже обратили на себя внимание такие проекты, как "ОНА - белорусская женщина", либо "Женщины и спорт" Анны Эйсмонт. К выходу готовится дебютный выпуск программы "Палитра" о креативной экономике.

Нина Можейко, культурный обозреватель телеканала "Первый информационный":

"Честно говоря, я тоже очень взволнована и надеюсь, что нашим зрителям тоже это будет интересно - разобраться в понятии, что такое креативная экономика. Мне кажется, уже созрело поколение журналистов, которым есть что сказать".

В Год белорусской женщины "Первый информационный" телеканал продолжит такое же динамичное движение вперед. Сотрудники канала стараются для зрителя. "Первый информационный" - значительная часть медиарынка не только родной страны. Огромный шаг на Восток Белтелерадиокомпания совершила, открыв представительство в КНР. Так далеко из отечественных медиа никто не заглядывал.

