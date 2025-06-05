Фокус на правду - V Форум медийного сообщества Беларуси проходит в Мозыре

Межличностные контакты сегодня очень важны. Мы живем в эпоху соцсетей, лайков и эмодзи. Живое общение пропало. А потому эмоции нам дают алгоритмы и интегрированные новости. И сегодня это ожесточенное поле информационной войны.

Центром притяжения для журналистов, экспертов медиа, представителей блогосферы, идеологической вертикали и пресс-служб республиканских органов госуправления стал Мозырь.

Там стартовал V медиафорум "Фокус на правду". Белтелерадиокомпания сегодня организовала отдельную дискуссионную площадку об актуальных трендах.

Медиамарафон для журналистов всей страны

Гомельская область в эти дни - настоящий медиахаб страны. Сюда съезжаются журналисты, блогеры, идеологи и пресс-службы со всей Беларуси, чтобы в жарких дискуссиях найти ответ на главный вопрос: как в эпоху фейков и цифрового шума оставаться источником правды?

2 дня, 6 городов, десятки спикеров – форум зарекомендовал себя как мощный интеллектуальный марафон. Сегодня в белорусском Полесье участников ждали острые дискуссии о будущем журналистики, мастер-классы от топовых медийщиков и даже экскурсии с местным колоритом.

К слову, в прошлом году Президент Беларуси Александр Лукашенко, назвав медиафорум своевременным и успешным проектом, призвал увеличить как количество участников, так и количество дней форума.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e38225d-3a40-45e2-98e9-4d7a7885a8cb/conversions/63783f98-b926-4825-9769-615afedb0075-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e38225d-3a40-45e2-98e9-4d7a7885a8cb/conversions/63783f98-b926-4825-9769-615afedb0075-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e38225d-3a40-45e2-98e9-4d7a7885a8cb/conversions/63783f98-b926-4825-9769-615afedb0075-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e38225d-3a40-45e2-98e9-4d7a7885a8cb/conversions/63783f98-b926-4825-9769-615afedb0075-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Надо усиливать пул единомышленников, готовить последователей на основе правды. В противном случае молодые, будущие журналисты нас не поймут и, главное, не воспримут то, что мы пытаемся им предложить", - подчеркнул Александр Лукашенко, принимая участие в Форуме медийного сообщества Беларуси в Могилеве в мае 2024 года.

Глава государства отметил, что традиционные СМИ расширяют свое присутствие в наиболее популярных сегментах информационного пространства. Появились интересные авторские, аналитические, развлекательные проекты, что важно - популярные и известные за рубежом.

"Новый импульс развития получила региональная пресса. Мы пошли по пути создания медиахолдингов. Это позволило осовременить многие издания, укрепить творческий и технический потенциалы. Работу в данном направлении будем продолжать, если вы с этим согласны. Но вы знаете, единственный измеритель успешности любого средства массовой информации - интерес аудитории. А то, что вас активно смотрят, слушают, читают, в том числе и ярые оппоненты, цитируют деструктивные ресурсы, - это успех, и он очевиден. Вы сегодня формируете повестку", - обратил внимание Президент.

Андрей Сыч news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0154bec-6dba-439c-b1e1-ba8310fcd4c6/conversions/1f6a7074-9625-4b4c-b426-7493fc8b10c7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0154bec-6dba-439c-b1e1-ba8310fcd4c6/conversions/1f6a7074-9625-4b4c-b426-7493fc8b10c7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0154bec-6dba-439c-b1e1-ba8310fcd4c6/conversions/1f6a7074-9625-4b4c-b426-7493fc8b10c7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0154bec-6dba-439c-b1e1-ba8310fcd4c6/conversions/1f6a7074-9625-4b4c-b426-7493fc8b10c7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Сыч, политический обозреватель телеканала "Первый информационный":

"Кризис правды, который сегодня существует в медиапространстве, действительно тревожит не только белорусских журналистов, но и в целом международное медиасообщество и потребителей информации, которые сталкиваются с фейками, жонглированием фактами. Факты выставляют в искусственном виде, пытаясь манипулировать и формировать собственные нарративы для того, чтобы достичь каких-то политических интересов. Это сегодня крайне важная тема, которая обсуждается не только в профессиональной среде, но и в академическом сообществе".

Первый день Форума медийного сообщества только подтвердил профессиональную истину: правдивая журналистика – это не лозунг, а каждодневная плодотворная работа от блогера до политического обозревателя, ведь даже в океане фейков сейчас так важно и нужно оставаться маяком достоверности.

Павел Дмитриев, ведущий редактор интернет-ресурса газеты "Кобринский вестник":

"Я считаю, что всегда новости, которые ближе к людям, им интереснее. Поэтому мы стараемся в своем регионе показывать и политическую, конечно, обстановку, и спортивную, и общественную, и социально значимую. Мы пытаемся показывать людей. Это наш главный посыл".

Анастасия Бенедисюк news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d82a7c35-27f2-405b-81fa-a261bd15d025/conversions/27af9f07-0d61-41f1-8a7d-95c597efc823-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d82a7c35-27f2-405b-81fa-a261bd15d025/conversions/27af9f07-0d61-41f1-8a7d-95c597efc823-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d82a7c35-27f2-405b-81fa-a261bd15d025/conversions/27af9f07-0d61-41f1-8a7d-95c597efc823-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d82a7c35-27f2-405b-81fa-a261bd15d025/conversions/27af9f07-0d61-41f1-8a7d-95c597efc823-xl-___webp_1920.webp 1920w Анастасия Бенедисюк

Анастасия Бенедисюк, специальный корреспондент телеканала "Первый информационный":

"Мой первый такой глобальный развеянный фейк был связан в 2022 году именно с Мозырем, когда писали о том, что здесь достаточно много трупов, складируют и строят якобы новый морг, просто потому что идет война, в общем-то в Мозыре будут сжигать эти тела. Мы проезжали тогда мимо этого города, читаем это все, но не могли не отреагировать. Мы приехали, показали тогда одними из первых, что на самом деле здесь нет такого. И поэтому сегодня очень приятно быть в Мозыре по такому приятному уже поводу. Плюс здесь такая чудесная погода, такая приятная обстановка, растяжки в городе. То есть видно, как журналистов здесь ждали".

Спектр тем для обсуждения обширный. В частности, почему именно правда - в центре внимания медиасообщества, как технологии меняют журналистику, какие навыки нужны акулам пера будущего. Фактически одновременно панельные дискуссии от ведущих республиканских СМИ и экскурсии состоялись в Гомеле, Мозыре, Речице, Рогачеве, Светлогорске и Жлобине.

Александра Дербис, главный редактор Березовской районной газеты "Маяк":

"Сегодня мы пообщались с журналистами "Первого информационного" и узнали об их позиции в современной журналистике. Завтра, конечно же, будет еще насыщеннее день, чем сегодня, но и сегодня просто мы не ожидали, что так это все растянется, что у нас будет такая насыщенная программа".