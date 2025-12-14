Формула успеха: почему агрогородок Любишино можно считать местом для жизни

Личные порывы белорусов сделать свой двор, подъезд, улицу самыми красивыми не остаются без внимания. Ведь озеленение пространства, дополнительные зоны отдыха, детские площадки и новое покрытие на дорогах и есть архитектура комфортной жизни каждого человека.

В 2025 году проекты активного комьюнити из агрогородка Любишино Червенского района привели населенный пункт на первое место в Минском областном конкурсе по благоустройству. Формула успеха Любишино - в рубрике "Место для жизни".

Людмила Посудевская, председатель Колодежского сельского исполкома Червенского района:

"Первое упоминание о Любишино было в 1858 году. Тогда насчитывалось всего лишь 7 дворов и проживало 23 жителя. Но деревня росла, развивалась. В настоящее время здесь 126 дворов, а проживает 470 жителей, чему мы очень рады. Это одна из деревень, где население прирастает каждый год, что можно считать заслугой нашего хозяйства - люди едут к нам работать".

15 лет назад деревне был присвоен статус агрогородка.

Людмила Посудевская начала знакомство с "местом для жизни" с административного здания Колодежского сельисполкома, которое было отремонтировано на протяжении последних двух лет.

"С 2003 года я работаю председателем сельского совета. Это было очень ответственно, потому что я сама местная и всех людей знаю", - поделилась председатель Колодежского сельисполкома Червенского района.

В Любишино насчитывается 5 улиц, из них 4 самые большие, они полностью заасфальтированы. Истоки Любишино - это улица Центральная, а одна из улиц построена по программе развития села.

Агрогородок Любишино является центральной усадьбой самого крупного в районе предприятия - КСУП "Экспериментальная база "Натальевск". Хозяйство занимается и растениеводством, и животноводством. За семенами сюда приезжают со всей республики. Хозяйство старается каждый год обновить базу семян, чтобы репродукции были на местных полях.

В производственную сферу входят 2 молочно-товарных комплекса и 3 молочно-товарные фермы. Кроме того, хозяйство занимается картофелем. Большая часть жителей агрогородка работает именно в этом хозяйстве.

"План по благоустройству Любишино был разработан еще в ноябре 2024 года. Когда мы выполнили большую часть плана по благоустройству, поняли, что мы можем номинироваться как лучший агрогородок. Мы провели ремонты домов, кровель, детского сада. Также занимались озеленением: высажено более 400 кустарников, более 5,5 тыс. цветов, часть из которых вырастили сами. А еще мы заложили парк, где высадили 80 деревьев", - рассказала Людмила Посудевская.

В агрогородке есть Дом культуры, библиотека, детский сад, отделение связи, фельдшерско-акушерский пункт, 2 магазина, а также на территории находится административное здание Ивановского лесничества.