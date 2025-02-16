3.51 RUB
3.27 USD
3.41 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеПроисшествияРегионыКультураТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ГАИ напоминает пешеходам и велосипедистам об ответственности за нарушение ПДД
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aef00085-3db7-4f3f-8a9b-253da6e6bd56/conversions/1fd6ed1a-99eb-4f67-912e-2b2cdf1fb04f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aef00085-3db7-4f3f-8a9b-253da6e6bd56/conversions/1fd6ed1a-99eb-4f67-912e-2b2cdf1fb04f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aef00085-3db7-4f3f-8a9b-253da6e6bd56/conversions/1fd6ed1a-99eb-4f67-912e-2b2cdf1fb04f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aef00085-3db7-4f3f-8a9b-253da6e6bd56/conversions/1fd6ed1a-99eb-4f67-912e-2b2cdf1fb04f-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byВ ГАИ Минска напомнили пешеходам и велосипедистам об ответственности за нарушение ПДД
В ГАИ напомнили пешеходам и велосипедистам об ответственности за нарушение ПДД, пишет БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"В соответствии с ПДД, в жилой и пешеходной зонах, на прилегающей территории движение пешеходов, в том числе передвигающихся на средствах персональной мобильности, велосипедистов разрешается по тротуару, обочине и по проезжей части дороги. Пешеходы и велосипедисты имеют преимущество перед транспортными средствами, но не должны необоснованно препятствовать их движению", - рассказали в ГАИ.
За нарушение указанного требования уязвимые участники дорожного движения могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин.