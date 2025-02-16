ГАИ напоминает пешеходам и велосипедистам об ответственности за нарушение ПДД

В ГАИ напомнили пешеходам и велосипедистам об ответственности за нарушение ПДД, пишет БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В соответствии с ПДД, в жилой и пешеходной зонах, на прилегающей территории движение пешеходов, в том числе передвигающихся на средствах персональной мобильности, велосипедистов разрешается по тротуару, обочине и по проезжей части дороги. Пешеходы и велосипедисты имеют преимущество перед транспортными средствами, но не должны необоснованно препятствовать их движению", - рассказали в ГАИ.