Геноцид белорусского народа: миллионная статистика жертв прирастает новыми фактами

81-я мирная весна, цену которой осознать порой сложно, когда погружаешься в цифры и факты Великой Отечественной, одной из самых страшных страниц которой, безусловно, является геноцид белорусского народа.

Миллионная статистика жертв, к сожалению, прирастает новыми фактами. Становятся известны варварские акции уничтожения мирных жителей, обстоятельства гибели ни в чем не повинных людей, места их захоронений.

Даже спустя столько лет после освобождения Беларуси масштаб трагедии до конца не выявлен, неизвестными остаются и многие жертвы геноцида.

Курган Бессмертия в Лунинце - место массовых уничтожений. За мемориальным знаком находится весьма скромный небольшой памятник, установленный в 46-м году в память о 9 членах одной семьи, расстрелянных за связь с партизанами.

Раиса Маснева, жительница Лунинца:

"Мы с бабушкой ходили сюда. Кургана не было, но сказали, что здесь расстреляли. Видели, как расстреливали людей, в том числе и их всех. Забрали 9 человек - всю семью - и здесь расстреляли".

К небольшому семейному обелиску приходит племянница одной из жертв - 20-летней Елены Король, в девичестве Черноокой. Ее тетя затмевала собой многих красавиц довоенного Лунинца - участница Всесоюзной выставки в Москве, певица. Настоящая королева, фамилия мужа ей подходила как нельзя кстати. Супруг в годы войны был связным партизанского отряда. Когда арестовали семью, Елена была на последнем месяце беременности.

Раиса Маснева, жительница Лунинца:

"21 сентября посадили всех на телегу и повезли сюда. Здесь был лес везде. Говорили, что высадили Лену. По одному стреляли, бросали сюда. Лена была в беленьком платочке, взяла за руку девочку - Павла сестричку маленькую. Они стреляли, и падали и все".

До войны на этом месте находилось бензохранилище, местные называли его "бензинка". При отходе Красной Армии запасы топлива взорвали. Образовавшиеся ямы нацисты приспособили для уничтожения людей. Здесь покоятся почти 5 тысяч человек. Известны имена лишь 130.

Татьяна Конопацкая, краевед:

"Здесь более 2 тысяч военнослужащих, бойцов и командиров Красной Армии, которых уничтожали с начала немецко-фашистской оккупации. 10 июля только немцы вошли и первыми они уничтожили раненых, которых везли на возах. Кто не мог идти, их просто швыряли на возы и просто сбрасывали. Они умирали еще живыми. Их не надо было расстреливать. Их просто бросали в эти ямы".

Еще одно место уничтожения. О нем все слышали, но никто не знал, где находится. Прямых свидетелей не осталось. Старожилы лишь вскользь упоминали сенный двор. Но строение не сохранилось.

Урочище Мачуло - место, тесно связанное с историей геноцида белорусского народа. Здесь прошла первая после оккупации Лунинца акция уничтожения. Это было в августе 1941 года. И только спустя 80 лет об урочище заговорили вновь. Дело в том, что об уничтожении мирного населения было известно, но конкретное место и количество жертв оставались тайной. И только в 2021 году было обнаружено точное место расстрела. Были проведены раскопки, в ходе которых обнаружены останки более тысячи человек.

Работая с архивными документами, удалось установить приблизительные координаты. Опрашивали жителей города - возможно дедушки, бабушки упоминали, искали всевозможные зацепки. Проводили разведку на местности, определяли несколько точек, наиболее перспективных в плане поиска.

Юрий Прокопчук, прокурор Лунинецкого района:

"Здесь было 7 ям-могил различных размеров. Самая большая - 16 метров длиной. Все ямы по 2,5 метра шириной и 2.5 метра глубиной. Людей по 10 человек подводили к каждой яме-могиле. Заставляли ложиться лицом вниз, производился выстрел в затылок. Дальше следующие 10 человек подходили, сбрасывали тела в яму, ложились на их места, и то же самое происходило в отношении них".

Братская могила на окраине деревни Бостынь. На мемориале имена 50 мужчин. Их расстреляли за одного убитого немца. И лишь одно женское имя - 51-е.

Татьяна Конопацкая, краевед:

"Удивительная история молодых людей, которые буквально за неделю до этого поженились. Девушка Тамара, в девичестве Тельпук, ставшая Дырман, приходит и говорит: "Это мой муж. Мы с ним на венчании клялись быть вместе до конца. Стреляйте меня вместе с ним". И не дрогнула рука у фашиста - ее расстреляли".

Совсем недавно в Бостыни обнаружено еще одно место уничтожения. На окраине деревни заживо сожгли четырех человек, из них одна девушка. Ей было около 20 - это заключение экспертов. Населенный пункт в годы Великой Отечественной - центр партизанского сопротивления.

Бостынский бой вошел во все энциклопедии Великой Отечественной войны. В годы нацистской оккупации в Бостыни действовал довольно большой немецкий гарнизон, работал лесопильный завод, где изготавливали шпалы. 25 августа 1942 года партизаны отряда имени Шиша уничтожили завод, склад готовой продукции, разгромили гарнизон и убили более 20 нацистов.

И это лишь одна партизанская операция. Безусловно, оккупанты проводили акции возмездия. До настоящего момента не найдено место уничтожения 20 человек. Известно лишь, что их расстреляли в лесу.

Юрий Прокопчук, прокурор Лунинецкого района:

"Заставили сесть на повозки. Не жалели никого. Среди них был лежачий человек. Они его погрузили, вывезли в лес, расстреляли. Стоит отметить, что два человека, которые помогали немцам, также были убиты на том же месте".

Соседние с Бастынью Дятловичи. Здесь произошла одна из самых страшных в районе трагедий. Деревня и сегодня - третья по количеству населения в Брестской области, а в 40-е она была значительно больше. Судьбу Хатыни разделили Дятловичские хутора.

Татьяна Конопацкая, краевед:

"На месте этого памятника стоял дом, в котором квартировали немецкие солдаты, охранявшие железную дорогу. Собрались они на пьянку, их обстреляли партизаны. Это был 43-й год. И разъяренные фашисты ворвались на следующий день в этот дом. Прибили гвоздями хозяина Адама Черноокого к полу, расстреляли всю его семью".

На следующий день родственники погибших пришли, чтобы их захоронить, по ним, как по живым мишеням, стали стрелять. Затем нацисты подожгли дома. Это происходило 9 октября - на религиозный праздник Иоанна Богослова - погибли почти 180 человек. Известно имя каждого благодаря священнику Василию Харитончику. В метрической книге он записывал: "Расстреляны немцами". У всех одна дата смерти, но разные даты отпевания: и октябрь 43-го, и март 44-го.

Хоронили тогда, когда позволяли нацисты. После войны дятловические хутора не восстановились, так же, как и лесная деревня Милисница, где в одночасье погибли более 180 человек - женщин, стариков и детей.

Наталья Харитонович, учитель СШ № 2 Лунинца:

"Дедушка решил забрать бабушку и двух своих сыновей в лес, в партизаны, а свою маму и трех дочерей - 7 лет, 5 лет и 3 года - оставил в деревне. Я даже себе представить не могу, какой ужас пережила семья, зная, что три дочери и мама там сгорели заживо. И бабушка дала себе такой зарок, обет, что она должна родить еще троих детей, что эти дети должны возродиться, должны жить. И этот зарок она выполнила. Она родила троих детей, в том числе и мою маму".