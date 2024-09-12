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Генштаб проводит проверку Вооруженных сил Беларуси - акцент делают на ВВС и ПВО
Проверку боеготовности проводит Генштаб Вооруженных сил Беларуси. Акцент сделан на ВВС и войска ПВО.
Идет оценка способности и готовности военных выполнить задачи по предназначению. Мероприятие носит внезапный характер.
Во время проверки личный состав, в том числе военнообязанные, которые прибыли из запаса, восстановили свои навыки, привели в готовность к боевому применению вооружение и технику. А уже практические занятия прошли в назначенных районах (места проведения маневров Генштаб не разглашает). Известно лишь, что была маскировка и антидроновая защита, даже радиоэлектронное прикрытие.
Все условия максимально приближены к реальным боевым действиям. Своеобразный экзамен прошли в рамках оперативно-тактического учения ВВС и ПВО.
В рамках первого этапа учения отработаны вопросы противодействия авиации противника, отражения ударов средств воздушного нападения и решения других задач по прикрытию. В настоящее время на территории страны развернуто более 10 пунктов наведения авиации, укомплектованных военнослужащими, которые прибыли из запаса. Это достаточно сложная задача - управлять авиацией в ходе отражения ударов средств воздушного нападения. Военнослужащие оперативно восстановили навыки, натренировались в оперативном принятии решений по выполнению задач, планово и качественно осуществляли наведение авиационных судов на воздушные цели.
По заверению начальника Генштаба, система подготовки военнообязанных и восстановления их навыков по действиям по своему боевому предназначению достаточно эффективно сработала и дает свои результаты. Белорусы сумеют защитить нашу Родину и будут это делать, не сомневаясь ни в чем.
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