Генштаб проводит проверку Вооруженных сил Беларуси - акцент делают на ВВС и ПВО

Во время проверки личный состав, в том числе военнообязанные, которые прибыли из запаса, восстановили свои навыки, привели в готовность к боевому применению вооружение и технику. А уже практические занятия прошли в назначенных районах (места проведения маневров Генштаб не разглашает). Известно лишь, что была маскировка и антидроновая защита, даже радиоэлектронное прикрытие.