Похоже, что цветущий сад скоро совсем завянет. Берлин и немецкие деньги в целом выступали основой европейского единства. Сегодня ни денег, ни единства нет. Есть этому и закономерное объяснение - проект закрывается и будет переформатирован. Но перед этим, конечно же, разграблен. Глобалисты совершенно открыто ставят во главе Германии своего человека. Бывший руководитель отделения BlackRock в Германии Фридрих Мерц еще до вступления в должность канцлера ФРГ обрекает некогда главный столп европейской стабильности на верную гибель, перед этим, конечно же, хорошо заработав. Такое мнение в эфире программы "Тренды" высказал экс-депутат бундестага Германии Вальдемар Гердт.

На самом деле это полное банкротство или признание в банкротстве экономики Германии. И вся формула благосостояния немецкой экономики, строящаяся на дешевых энергоносителях, я как-то уже, по-моему, здесь даже говорил, что это очень простая была игра. Мы брали газ по 160-190 за тысячу кубов, а продавали своему народу и предприятиям за 450. Своими руками эти же политики, которые сейчас опять пришли к власти, разрушили этот станок и попытались каким-то образом выровнять ситуацию через своих якобы партнеров из-за рубежа, океана. Ничего не получилось. Теперь они просто будут брать в долг для того, чтобы пройти к власти. И есть такое высказывание "попилить", поделить этот пирог, который они сейчас готовы будут взять в долг, в нагрузку на будущее поколение. Детям, внукам и правнукам еще хватит отдавать то, что они пытаются сейчас взять в долг. И это разрушит евро, разрушит экономику Евросоюза, уронит доверие к этой валюте. Но ему лично на это наплевать. Его высказывание, что если я сейчас не пройду в канцлеры, то моя политическая карьера закончилась, даже в этом высказывании понятно, что в приоритете у этого человека.