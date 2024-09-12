Гигин об участии Беларуси на саммите БРИКС: Это признание ее высокого международного статуса

Почему Беларусь так стремится вступить в БРИКС, зачем ей эта площадка. Есть ли польза от участия в БРИКС государствам. Свое мнение выразил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.

Саммит БРИКС, который проходит в Казани, это международное важное событие. Оно имеет несколько изменений. Во-первых, оно полностью ломает западные мифы о изоляции России и Беларуси. Во-вторых, что касается Беларуси, то это признание ее высокого международного статуса.

Вадим Гигин заявил, что к этому саммиту приковано большое внимание, так как БРИКС (как и ШОС) является той структурой, где формируется новое "здание" мирового большого порядка. Того, который приходит на место однополярному миру. И то, что Беларусь является полноценным участником этого процесса, принципиально важно для будущего Республики Беларусь, а также для обеспечения независимости и суверенитета, отстаивания национальных интересов.