Главная елка Беларуси засияет огнями 10 декабря

В 2023 году мероприятие вызвало большой интерес у минчан и гостей города, поэтому было решено сделать его традиционным. Главная елка, установленная на Октябрьской площади, станет символом наступающих праздников.

Как рассказали ранее в Мингорисполкоме, зажжение главной елки - это не только начало новогоднего сезона, но и момент, когда город преображается: огни, гирлянды и украшения создают атмосферу волшебства. Минчане и гости столицы приглашены присоединиться к празднику.