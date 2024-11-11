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Главная елка Беларуси засияет огнями 10 декабря

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Фото pexels.com

Главная елка страны, которая размещается на Октябрьской площади в Минске, засияет яркими огнями 10 декабря, сообщает БЕЛТА.

Зажжение главной елки страны в 17:00 даст старт работе всей световой иллюминации в Минске.

В 2023 году мероприятие вызвало большой интерес у минчан и гостей города, поэтому было решено сделать его традиционным. Главная елка, установленная на Октябрьской площади, станет символом наступающих праздников.

Как рассказали ранее в Мингорисполкоме, зажжение главной елки - это не только начало новогоднего сезона, но и момент, когда город преображается: огни, гирлянды и украшения создают атмосферу волшебства. Минчане и гости столицы приглашены присоединиться к празднику.

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