Гололедица, мокрый снег, дождь и до +11°С будет в Беларуси 19 марта

Гололедица и до плюс 11 градусов будет в Беларуси 19 марта, пишет БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В Беларуси в среду будет облачно, днем с прояснениями. Ночью и утром временами пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь), днем преимущественно будет без осадков. Ночью и утром местами ожидаются туман и гололед. На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с.