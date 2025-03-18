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Гололедица, мокрый снег, дождь и до +11°С будет в Беларуси 19 марта
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Гололедица и до плюс 11 градусов будет в Беларуси 19 марта, пишет БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В Беларуси в среду будет облачно, днем с прояснениями. Ночью и утром временами пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь), днем преимущественно будет без осадков. Ночью и утром местами ожидаются туман и гололед. На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2, днем - 5-11 градусов тепла.