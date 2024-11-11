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Гололедица и мокрый снег - погода в Беларуси 6 января

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Cнег, мокрый снег, переходящий в дождь, от минус 5 градусов по северо-востоку и до плюс 4 - по юго-западу ожидается 6 января в Беларуси.

Порывы ветра местами могут достигать 14 м/с. На отдельных участках дорог возникла гололедица, поэтому водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными на дорогах.

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