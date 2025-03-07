Горячая пора в торговле - в Минске открыты около 200 торговых точек, продающих цветы

Праздничный март - это не только поздравления, но еще и горячая пора в торговле. Уже несколько дней по всей стране работают цветочные базары. В столице открыты почти 200 торговых точек.

Торговля цветами развернулась буквально везде - на ярмарках, остановках, около магазинов, в подземных переходах. Цены на белорусские тюльпаны начинаются от 3 рублей за штуку. Выбор тоже огромный: по цвету, сорту, стоимости. Словом, все для того, чтобы любой мужчина по дороге домой смог купить букетик.

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