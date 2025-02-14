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ГПК Беларуси: въезда в ЕС ожидают 810 единиц грузового транспорта
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trucks-envato2025-02-19T10:18:37.000000Z00
По данным Госпогранкомитета Беларуси, 19 февраля по состоянию на 12:00 въезда в ЕС ожидают 810 единиц грузового транспорта.
За 24 часа очередь транспорта перед единственным доступным для фур польским пунктом пропуска "Кукурыки" (с белоруской стороны это "Козловичи") выросла с 70 до 270 единиц. Польские контрольные службы приняли на свою территорию лишь 50 % грузовиков.
На границе с Литвой в "Каменном Логе" в ожидании своей очереди стоят 370 большегрузов. То есть Литва оформила лишь 10 % транспорта от нормы.
150 легковых авто ожидают въезда в Польшу. Польская сторона за 24 часа приняла на свою территорию 38 % легковушек от нормы.