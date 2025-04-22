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ГПК: Количество транспорта, ожидающих въезд в Евросоюз, составляет 3,6 тыс. единиц
Въезда в Евросоюз ожидают более 3,6 тыс. транспортных средств, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.
Очередь в Польшу за сутки выросла на 185 легковушек. Самый загруженный маршрут в ЕС проходит через польский пункт пропуска "Тересполь" (сопредельный "Брест"). Въезда на соседнюю территорию ожидают 1730 легковых авто. Польские контрольные службы оформили лишь 39 % легковушек от нормы. Также перед указанным погранпереходом фиксируется более 60 автобусов.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог") ожидают 30 легковых авто.
Скопление фур наблюдается на всех направлениях. Так, перед литовскими "Шальчининкаем" (сопредельный "Бенякони") и "Мядининкаем" (сопредельный "Каменный Лог") въезда в Литву ожидают 470 и 430 грузовиков. Литовские контрольные службы приняли на свою территорию всего 39 % и 17 % авто соответственно.
Сотрудники польского пункта пропуска "Кукурыки" (сопредельный "Козловичи") приняли 57 % большегрузов. В очереди - 520 фур.
Более 400 большегрузов фиксируется перед латвийским погранпереходом "Патерниеки" (сопредельный "Григоровщина"). Соседняя сторона за сутки приняла на свою территорию 43 % фур от нормы.