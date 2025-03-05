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ГПК: Очередь грузовиков и легковушек на въезд в ЕС продолжает увеличиваться
Очередь грузовиков и легковушек на въезд в ЕС продолжает расти. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Госпогранкомитет.
За сутки очередь фур, ожидающих въезда в Евросоюз, выросла до 800 единиц. Меньше всего большегрузов за 24 часа проследовало в Литву через погранпереход "Мядининкай" ("Каменный Лог"), его контрольные службы оформили лишь 19 % транспорта от нормы.
Самый загруженный маршрут проходит через литовский "Шальчининкай" ("Бенякони"). Перед данным пунктом пропуска въезда на сопредельную территорию ожидают 340 большегрузов, его контрольные службы за сутки оформили 37 % фур от нормы.
За 24 часа перед единственным доступным для легковушек польским пунктом пропуска "Тересполь" ("Брест") очередь увеличилась с 370 до 400 авто. Сопредельная сторона за сутки приняла на свою территорию 36 % легковушек от нормы.