ГПК: Около 1,4 тыс. большегрузов стоят в очереди на границе для въезда в ЕС

Около 1,4 тыс. фур ожидают на границе въезда в Европейский союз. Об этом проинформировал Государственный пограничный комитет Республики Беларусь, пишет БЕЛТА.

Меньше всего фур за сутки проследовало на сопредельную территорию через литовский погранпереход "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог"). Его контрольные службы оформили 15 % транспорта от нормы. Сотрудники "Шальчининкая" (сопредельный "Бенякони") пропустили 28 % фур.

Перед латвийским погранпереходом "Патерниеки" (сопредельный "Григоровщина") скопилось 240 большегрузов. Латвийские контрольные службы за 24 часа приняли из Беларуси 31 % грузовиков от нормы.

За сутки очередь перед польским пунктом пропуска "Кукурыки" (сопредельный "Козловичи") увеличилась на 35 фур. Сопредельная сторона приняла на свою территорию 46 % авто.

Самая большая очередь легковушек фиксируется перед польским пунктом пропуска "Тересполь" (сопредельный "Брест") - 1530 автомобилей. Сотрудники данного погранперехода за 24 часа приняли на свою территорию 37 % транспорта. Также перед указанным погранпереходом фиксируется семь автобусов.