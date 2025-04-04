Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаОбществоПрезидентПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХАрмияМолодежьОбразованиеНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

ГПК: около 20,5 тыс. граждан Украины прибыли в Беларусь с начала 2025 года

ГПК: около 20,5 тыс. граждан Украины прибыли в Беларусь с начала 2025 года

С начала 2025 года в Беларусь прибыли около 20,5 тыс. граждан Украины. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.

С начала 2025 года в нашу страну въехали 20 446 граждан Украины: через украинско-белорусскую границу - 15, транзитом через Польшу - 16 182, через Литву - 4006, через Латвию - 243.

Всего с 24 февраля 2022 года в Беларусь с украинской территории прибыли 362 792 гражданина Украины: через украинско-белорусскую границу - 16 001, транзитом через Польшу - 269 670, через Литву - 69 636, через Латвию - 7 485.

ГПКграницаграждане Украины