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ГПК: около 20,5 тыс. граждан Украины прибыли в Беларусь с начала 2025 года
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ГПК: около 20,5 тыс. граждан Украины прибыли в Беларусь с начала 2025 годаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c2eb56e-8e1a-4e10-967e-4f346c63aee2/conversions/2bf68648-5fe5-458a-872c-66856a14f627-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c2eb56e-8e1a-4e10-967e-4f346c63aee2/conversions/2bf68648-5fe5-458a-872c-66856a14f627-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c2eb56e-8e1a-4e10-967e-4f346c63aee2/conversions/2bf68648-5fe5-458a-872c-66856a14f627-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c2eb56e-8e1a-4e10-967e-4f346c63aee2/conversions/2bf68648-5fe5-458a-872c-66856a14f627-xl-___webp_1920.webp 1920w
С начала 2025 года в Беларусь прибыли около 20,5 тыс. граждан Украины. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.
С начала 2025 года в нашу страну въехали 20 446 граждан Украины: через украинско-белорусскую границу - 15, транзитом через Польшу - 16 182, через Литву - 4006, через Латвию - 243.
Всего с 24 февраля 2022 года в Беларусь с украинской территории прибыли 362 792 гражданина Украины: через украинско-белорусскую границу - 16 001, транзитом через Польшу - 269 670, через Литву - 69 636, через Латвию - 7 485.