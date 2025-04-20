ГПК: Въезда в Евросоюз ожидают около 3,7 тыс. единиц транспорта

Количество транспорта на въезд в ЕС приблизилось к 3,7 тыс. единиц. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Сопредельные страны продолжают искусственно увеличивать очереди, замедляя оформление транспорта, следующего из Беларуси. По состоянию на 10:00 въезда в Евросоюз ожидают около 3,7 тыс. фур, легковых автомобилей и автобусов.

Самым загруженным погранпереходом для фур остается польский "Кукурыки" ("Козловичи") - 2020 единиц. Через этот пункт пропуска с понедельника Польша пропустила 52 % фур от нормы.

Перед литовскими "Мядининкаем" ("Каменный Лог") и "Шальчининкаем" ("Бенякони") фиксируется 860 большегрузов. С начала недели литовская сторона приняла на свою территорию всего лишь 20 % фур.

Перед единственным доступным латвийским погранпереходом "Патерниеки" ("Григоровщина") скопилось 420 единиц грузового транспорта. За неделю латвийские контрольные службы приняли из Беларуси 26 % авто от нормы.

Въезда в польский пункт пропуска "Тересполь" ("Брест") по состоянию на 10:00 ожидают 1545 легковушек. С начала недели его контрольные службы выполнили норму по пропуску авто из Беларуси на 34 %. Кроме того, перед "Тересполем" ("Брест") на въезд в Польшу фиксируется 32 автобуса.