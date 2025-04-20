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ГПК: Въезда в Евросоюз ожидают около 3,7 тыс. единиц транспорта
Количество транспорта на въезд в ЕС приблизилось к 3,7 тыс. единиц. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
Сопредельные страны продолжают искусственно увеличивать очереди, замедляя оформление транспорта, следующего из Беларуси. По состоянию на 10:00 въезда в Евросоюз ожидают около 3,7 тыс. фур, легковых автомобилей и автобусов.
Самым загруженным погранпереходом для фур остается польский "Кукурыки" ("Козловичи") - 2020 единиц. Через этот пункт пропуска с понедельника Польша пропустила 52 % фур от нормы.
Перед литовскими "Мядининкаем" ("Каменный Лог") и "Шальчининкаем" ("Бенякони") фиксируется 860 большегрузов. С начала недели литовская сторона приняла на свою территорию всего лишь 20 % фур.
Перед единственным доступным латвийским погранпереходом "Патерниеки" ("Григоровщина") скопилось 420 единиц грузового транспорта. За неделю латвийские контрольные службы приняли из Беларуси 26 % авто от нормы.
Въезда в польский пункт пропуска "Тересполь" ("Брест") по состоянию на 10:00 ожидают 1545 легковушек. С начала недели его контрольные службы выполнили норму по пропуску авто из Беларуси на 34 %. Кроме того, перед "Тересполем" ("Брест") на въезд в Польшу фиксируется 32 автобуса.
Около 100 легковых автомобилей фиксируется перед литовскими погранпереходами "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони").