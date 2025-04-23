Граждане Беларуси в результате теракта в Индии не пострадали, рассказали в МИД

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Граждане Беларуси в результате теракта в Индии не пострадали. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.

"По имеющейся на данный момент информации, граждане Беларуси в результате теракта в Индии не пострадали", - отметили в Министерстве иностранных дел.

Как сообщают зарубежные СМИ, в Индии продолжаются поиски террористов. Территория оцеплена, полиция и военные проверяют все въезжающие и выезжающие автомобили.