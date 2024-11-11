Граждане Китая и России - более 2,5 тыс. иностранцев получили белорусский паспорт в 2024 году

Более 2,5 тыс. иностранцев получили белорусское гражданство в 2024 году. Такие данные привел первый замминистра внутренних дел Юрий Назаренко.

Те, кто стали обладателями белорусского паспорта, оценили социально-экономическую стабильность, безопасность, спокойствие, возможность жить и создавать семьи и ту политику, которую проводит Президент Беларуси Александр Лукашенко, подчеркнул первый замминистра.

Юрий Назаренко, первый замминистра внутренних дел Беларуси:

"Глава государства в августе 2021 года поставил конкретные задачи по получению упрощенного гражданства в Республике Беларусь иностранными гражданами. Весь комплекс мероприятий работает в полном объеме. В большей степени прибывают граждане Туркменистана, России и Китая. Они трудятся в сфере рабочих специальностей, квалифицированных рабочих, торговли, бытового обслуживания. Немалая доля в агропромышленном комплексе".