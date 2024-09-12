3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Грибной сезон: как вычислить формулу начала грибной волны и не заблудиться
Грибной сезон в самом разгаре. Программисты, строители и бизнесмены меняют профессию и отправляются на поиски редких и трофейных боровиков, подосиновиков и сыроежек. Правда, спасатели предупреждают - во время такого увлечения легко потеряться. За этот год в лесах страны удалось найти 250 "потеряшек". Илья Цветков с лесным репортажем о продуктивной и безопасной тихой охоте.
Математическая точность в расчетах и вычисление детальной геопозиции самых урожайных грибных полян. IT- разработчик Александр Горбацевич придумал себе хобби и провел масштабный апгрейд привычного сбора лесных даров и вывел новую формулу. Теперь блогер-грибник всегда уходит из чащи только с полной корзиной.
Александр Горбацевич, грибник, блогер:
"Высчитать формулу начала старта грибной волны. Я анализирую разные факторы. Основные - это перепад температуры, чтобы ночью упала температура желательно до 8 градусов. У грибницы стресс. Происходит зарождение плодовых тел, которые мы собираем. И грибы появятся, если на момент падения была влага. Дожди - невероятно важно".
Суммарно во всех соцсетях у блогера более полумиллиона подписчиков. За советами по эффективному и правильному сбору к эксперту обращаются грибники-любители со всей страны.
Оказывается, грибы необязательно срезать. Можно и выкручивать их из лесной подстилки. Это подтверждается научными исследованиями. Делать это нужно осторожно, чтобы не навредить грибнице. Тогда в следующем году урожай обеспечен.
Прошли первые осенние дожди, и ленты соцсетей засыпало опятами, боровиками, подосиновиками и сыроежками.
После сбора опытные любители тихой охоты приступают к заготовке грибных деликатесов. Сушеные лисички, соусы и рагу из белых грибов, а еще множество рецептов паштетов и бульонов с добавлением ароматных шляпок.
Мало того, что грибы нужно умело собирать, нужно еще и научиться их правильно готовить. Как это делать - расскажет профи. В меню у нас сегодня несколько блюд из грибов. С шеф-поваром Дмитрием Садовским приготовим жюльен.
И все же увлекаться тихой охотой и заходить в глубь леса в поисках удачного трофея не стоит. Легко войти в азарт и сбиться с пути. Иосиф Илюкович в Червенском районе во время похода за грибами отдалился от населенного пункта на четыре километра и бродил в поисках дороги домой с утра до темноты.
Иосиф Илюкович, житель г. Минска:
"Болото, кочки. Я там проходил раза четыре по пояс, ввалился в болото. Сирену давали. Они говорят, будем кричать ваше имя. Мы так перекликались. Кричали громко, сильно".
Помощь оказали оперативно. Сотрудники поисково-спасательного отряда прочесали всю лесополосу меньше чем за час и вывели мужчину из ловушки.
Сейчас подразделения МЧС работают в усиленном режиме. Сообщения о грибниках-«потеряшках» поступают каждую неделю. Только в Минской области за этот год уже удалось спасти из лесного лабиринта 65 человек. По стране эта цифра почти в четыре раза больше - 250 человек, 27 из них - дети.
Евгений Кулаго, начальник Червенского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
"По прибытии к примерному местоположению мы изучаем карты местности, запускаем имеющийся у нас на вооружении квадрокоптер с тепловизором и громкоговорящим устройством. Если имеется с потерявшимся человеком связь, мы ее постоянно поддерживаем, при этом издавая постоянные звуковые сигналы, чтобы человек смог сориентироваться, слышит или не слышит, с какой стороны. И после этого начинаем прочесывать местность".
Заряженный мобильный телефон, запас воды и пищи, а также необходимые медикаменты - обязательный дорожный набор перед походом в лес. А еще необходимо заранее сообщить близким о своем примерном месторасположении. В экстренной ситуации это ускорит поиски в несколько раз.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
Всегда наш лес будет востребован - к акции "Дай лесу новае жыццё" присоединился Совмин
Молодые белорусы скупают пустующие домики в деревне
Другого флага нам не надо! Спортивная общественность поддержала смелую белоруску
От Амстердама до Золотых Песков - в Москве на ВДНХ открыта выставка "Железнодорожная модель"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов