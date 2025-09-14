3.63 BYN
Громкое убийство соратника Трампа - в центре внимания экспертов "Клуба редакторов"
Автор:Редакция news.by
Как западные либералы превращаются в фашистов, а европейские демократии закручивают гайки в диктаторском стиле?
Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают самые важные события уходящей недели. Громкое убийство соратника Трампа. Глубинное государство начинает жатву. Сможет ли американский лидер противостоять deep state?
Польское безумие без границ. Какие цели преследует Варшава, вновь опуская железный занавес?
Все подробности в новом выпуске "Клуба редакторов".