12 мая в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
Май продолжает испытывать белорусов на прочность: сегодня на юго-западе страны объявлен оранжевый уровень опасности. Ожидаются грозы, ливни, град и шквалистый ветер до 20 метров в секунду.
Днем непогода охватит большую часть территории, но особенно мощная грозовая активность ожидается на юго-западе во второй половине дня.
Температура воздуха составит до 17 градусов на северо-западе и до 25 градусов тепла на юго-востоке. Синоптики советуют быть осторожными и следить за сводками погоды.