12 мая в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Май продолжает испытывать белорусов на прочность: сегодня на юго-западе страны объявлен оранжевый уровень опасности. Ожидаются грозы, ливни, град и шквалистый ветер до 20 метров в секунду.

Днем непогода охватит большую часть территории, но особенно мощная грозовая активность ожидается на юго-западе во второй половине дня.