Гудбай, "Дримлэнд"! Добро пожаловать Национальный исторический музей!

Плечом к плечу на республиканском субботнике трудились целыми семьями, чтобы и от работы отвлечься, и большой стройке помочь. Важнейший государственный проект, будем верить, совсем скоро украсит Минск и станет национальным достоянием. Речь про Национальный исторический музей, который займет центральное место в парке Народного единства.

К слову, сроки-то определены. Закончить обещают до 2027 года. Само сооружение будет 4-этажным с атриумом и 10 выставочными залами, все украсят эффектной подсветкой. И даже сейчас, на этапе установки свай для котлована, уже понятно, что белорусов будет переполнять чувство гордости за страну, а еще сопричастности к ее истории, культурному и духовному наследию.

Гудбай, "Дримлэнд"! Еще пару лет назад здесь был популярный у молодежи парк развлечений. В 2023-м он так и не открылся, решение свернуть проект принял сам собственник, утративший к нему интерес. Что же делать с таким козырным куском земли, минские власти вынесли на общественное обсуждение. И вуаля. В живописном месте вырастет парк Народного единства.

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Действо развернулось между проспектом Победителей и улицей Орловской. Хозяйничают здесь машины специфические: стройные и высокие. Подготовительные работы завершаются, далее переход к первой очереди строительства. Сейчас в работе 25 спецагрегатов, через месяц подъедет вдвое больше. А с 1 июня начнут возводить 1 этаж монолитного каркаса здания. Недалеко проходит река Свислочь, строители столкнулись с некоторыми сложностями.

Сергей Бычков, главный инженер филиала "СУ-7" ОАО "Стройтрест № 4":

"При выполнении геологических изысканий здесь обнаружены, скажем так, поверхностные воды. На основании этих изысканий проектная организация и заложила в принципе 11-12-метровые сваи, скажем так, что усилит основание под нашим зданием".

Первоначальная концепция музея - дело рук выпускника архитектурно-строительного колледжа. Кандидатов было несколько. Владислав Кашковский представил эскизы и победил на конкурсе Мингорисполкома. Это ли не доказательство того, когда трудишься на совесть, то в Беларуси замечают настоящие таланты?

Владислав Кашковский, техник-проектировщик УП "Минскпроект":

"Я предложил, а давайте попробуем заложить в контур здания границу нашей страны. Потому что такой вариант будет уникальным. Мы проанализировали подобные здания в мире. Такого нигде нет. Чтобы где-то было здание, которое повторяло контур страны, такого нет. Это что-то уникальное. Чтобы обратить внимание любого проходящего на такое здание, мы решили делать наклонную кровлю".

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Однако выполнив точные расчеты, специалисты выяснили, что с проезжей части и с высоты человеческого роста образ карты просматриваться не будет даже при большом уклоне кровли. От идеи с уклоном отказались, но если смотреть сверху, то музей действительно будет напоминать очертания Беларуси.

Владимир Архангельский, главный архитектор УП "Минскпроект":

"Это 4 этажа, 28 тысяч квадратных метров, из них около 15 тысяч - это непосредственно выставочные площади. Это очень большой объем. Главный фасад здания, выходящий на улицу Орловскую, украшен страницами истории нашей страны (6 страниц истории). Это основные вехи развития истории нашей страны. Это будут объемные скульптурные композиции. От фасада здания где-то до метра они будут выступать. Это даже не барельеф, скорее, горельеф, переходящий в скульптуру".

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По концепции на территории парка Народного единства представят все 7 регионов Беларуси. Каждую область обозначат большими скульптурными композициями в виде герба с одной стороны и знаковых архитектурных сооружений с другой.

Владимир Архангельский, главный архитектор УП "Минскпроект":

"Площадь парка Народного единства больше 30 гектар. То есть эта площадь, конечно, больше, чем занимает Дворец Независимости с прилегающей территорией".

Уже сейчас понятно, что объект станет центром притяжения минчан. А у гостей столицы появится новый пункт в программе "обязательно к посещению". 2500 посетителей музей сможет принимать одновременно. Ему присвоен статус Всебелорусской молодежной стройки, значит, участие в ней примут и студотряды. Первый пойдет уже 14 апреля.

Надежда Шаховская, командир республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ:

"Будут там ребята трудиться целый месяц до примерно середины мая. Дальше с июня месяца мы планируем уже трудоустраивать ребят на саму стройку. Примерно 50-60 человек будут участвовать в студенческом проекте летом. Требуются определенные специальности: бетонщики, плотники. Ребята некоторые будут у нас обучены прямо этой специальности, кто-то, естественно, пойдет разнорабочим, но все готовы трудиться на этом проекте. Конечно, будет конкурсный отбор".

Подобные объекты есть в очень многих странах. Кстати, будет опыт Китая, Азербайджана, Казахстана в плане фишек. Ведь нужно соединить артефакты и технологии.

Начинку экспозиции контролирует Министерство культуры.

Планируют наполнить музей интерактивами, лазерными изображениями, будет даже 5D-кинозал для демонстрации фильма о Беларуси. Будет очень интересно.

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Дмитрий Шляхтин, первый замминистра культуры Беларуси:

"Это будут различные современные мультимедийные технологии. Инфокиоски я даже не называю, потому что для нас это уже просто-напросто обычная практика. Это расширенная реальность, это VR-очки, это 3D-инсталляции, это различные мультимедийные экраны с различными возможностями, чтобы оживить какие-то моменты в истории, потому что сам музейный предмет статичен. Для него иногда нужно создать дополнительный фон, который позволит нам много чего показать - и технологии какие-то, и процессы какие-то, изменения. И в течение недели приходится проводить несколько совещаний, рабочих встреч для обсуждения, решения вопросов, реализации этого грандиозного проекта".

Основная цель музея - показать непростой тысячелетний путь белорусов к обретению государственности. Во время презентации концепции Александр Лукашенко выразил уверенность, что подобный объект в Беларуси необходимо было создать еще давно.

"Музей должен стать своеобразной визитной карточкой страны. Восхищать как современным архитектурным обликом, так и внутренним наполнением", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент выразил уверенность, что подобный объект в Беларуси необходимо было давно создать. "В любом мало-мальски уважающем себя государстве давно фундаментальные здания созданы, музеи созданы для того, чтобы новое поколение гордилось тем путем, который пройден предыдущими поколениями", - сказал глава государства.

Музей должен быть правдивым и объективным. Никакой политизации, никакого ура в отношении Лукашенко, Петровых, Сидоровых, которые якобы вершили историю, а народа при этом не видно. Все должно быть абсолютно объективно и заслуженно. Глава государства ориентировал на то, чтобы подчеркнуть особые страницы истории страны, но в то же время и ничего не прятать. "Это должно быть отражением той политики, которую мы проводим сегодня в Беларуси", - отметил Президент.