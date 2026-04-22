Игорь Сергеенко: Советом министров будет утвержден новый градостроительный план Витебска

Вопросы градостроительной сферы, а также развитие внутригородской дорожной сети в северном регионе должны носить системный характер. На этом акцентировал внимание председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель главы государства в Витебской области Игорь Сергеенко во время заседания Витебского горисполкома.

На повестке перспективы развития областного центра. Спикер Палаты представителей напомнил, что регион находится на особом контроле Президента. При возведении новостроек важно иметь четкое представление о сопутствующей инфраструктуре. Также во время заседания акцент был сделан на строительстве коммерческого жилья и содержании домов старой постройки.

"Витебск преображается, но по многим позициям он сегодня отстает от областных центров, в том числе строится недостаточно коммерческого жилья. Хотя для этого возможности есть, заинтересованность у людей тоже есть. Уверен, что все темы, которые звучали, найдут отражение в решении горисполкома. Будет утвержден Советом министров новый градостроительный план Витебска, в котором должны быть учтены не только реалии сегодняшнего дня, но и перспективы развития города", - заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель главы государства в Витебской области Игорь Сергеенко.

Внимание сконцентрировано на юго-западном направлении Витебска. Запроектированы районы Тарный и Лучеса. Во время рабочей поездки Игорь Сергеенко вместе с депутатами Палаты представителей ознакомился с деятельностью Витебского домостроительного комбината. Предприятие выполняет весь комплекс строительных, специальных и отделочных работ. Состоялась встреча и общение с коллективом. Работников интересовало развитие областного центра, а также укрепление сотрудничества Беларуси с другими странами.