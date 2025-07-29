3.70 BYN
2.96 BYN
3.45 BYN
Ильина: Ограничение использования смартфонов положительно скажется на здоровье учащихся
С 1 сентября в белорусских школах вводится запрет на использование мобильных телефонов во время уроков. Ученики будут сдавать смартфоны перед первым уроком и получать их обратно в конце учебного дня, сообщает Минская правда.
Как пояснила председатель комитета по образованию Мингорисполкома Марина Ильина в эфире СТВ, такая мера необходима из-за чрезмерного времени, которое дети проводят в гаджетах. По ее словам, школьники часто используют телефоны не только для учебы, но и для общения, что приводит к зависимости и погружению в виртуальный мир.
Кроме того, Ильина отметила, что ограничение использования смартфонов положительно скажется на здоровье учащихся. По данным научных исследований, если человек не пользуется мобильным телефоном около 6 часов в день, это улучшает его физическое состояние.
Смартфоны будут храниться в специально оборудованных местах под постоянным видеонаблюдением, что обеспечит безопасность личных вещей школьников.