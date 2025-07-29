Ильина: Ограничение использования смартфонов положительно скажется на здоровье учащихся

С 1 сентября в белорусских школах вводится запрет на использование мобильных телефонов во время уроков. Ученики будут сдавать смартфоны перед первым уроком и получать их обратно в конце учебного дня, сообщает Минская правда.

Как пояснила председатель комитета по образованию Мингорисполкома Марина Ильина в эфире СТВ, такая мера необходима из-за чрезмерного времени, которое дети проводят в гаджетах. По ее словам, школьники часто используют телефоны не только для учебы, но и для общения, что приводит к зависимости и погружению в виртуальный мир.

Кроме того, Ильина отметила, что ограничение использования смартфонов положительно скажется на здоровье учащихся. По данным научных исследований, если человек не пользуется мобильным телефоном около 6 часов в день, это улучшает его физическое состояние.