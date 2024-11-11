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"Инновационный шторм": Минск расширяет возможности хай-тек-локаций
Новые идеи и высокотехнологичные подходы для столичной экономики. Минск расширяет возможности хай-тек-локаций. Среди самых перспективных площадок - городской технопарк. Об этом заявили на форуме науки и бизнеса "Инновационный шторм", который приняла столица. Среди актуальных тем - медицина и использование новых биоматериалов, искусственный интеллект, освоение космоса, атомная энергия. Поделились и достижениями самого Минского технопарка.
Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:
"Плюс 20 в этом году, и это был еще не последний экспертный совет. Плюс у нас добавляются территории. Мегапроект, который разворачивается на Партизанском проспекте, перешел экватор и уже на выходе. Резиденты нашего парка планируют начать собственное производство и разработки. Себе сейчас обустраивают чистые помещения. Одни будут заниматься выпуском предметов медицинского назначения, а другие - ветеринарного назначения".
Отметим, у компаний-резидентов Минского городского технопарка немало преференций для ведения бизнеса. Это, например, ставка налога на прибыль - 10 %, льготы на аренду помещений и другие.
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