"Инновационный шторм": Минск расширяет возможности хай-тек-локаций

Новые идеи и высокотехнологичные подходы для столичной экономики. Минск расширяет возможности хай-тек-локаций. Среди самых перспективных площадок - городской технопарк. Об этом заявили на форуме науки и бизнеса "Инновационный шторм", который приняла столица. Среди актуальных тем - медицина и использование новых биоматериалов, искусственный интеллект, освоение космоса, атомная энергия. Поделились и достижениями самого Минского технопарка.

"Плюс 20 в этом году, и это был еще не последний экспертный совет. Плюс у нас добавляются территории. Мегапроект, который разворачивается на Партизанском проспекте, перешел экватор и уже на выходе. Резиденты нашего парка планируют начать собственное производство и разработки. Себе сейчас обустраивают чистые помещения. Одни будут заниматься выпуском предметов медицинского назначения, а другие - ветеринарного назначения".