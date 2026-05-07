Интернет-перепись и драгметаллы: какие вопросы рассмотрели депутаты Беларуси 7 мая

В Палате представителей Национального собрания Беларуси были приняты изменения в закон "О переписи населения". Новая редакция позволит повысить эффективность сбора первичных статистических данных в стране.

7 мая на рассмотрении у депутатов несколько документов. Речь идет об изменении законов "О переписи населения", "О товарных биржах", ратификации соглашений с Россией и Пакистаном.

Что касается переписи населения, предполагается, что новый закон устранит некоторые проблемы, возникающие при организации и проведении этой процедуры. Сбор статистических данных будет более эффективным. А значит, официальная статистика будет более точной.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:

"Мы узакониваем использование интернет-переписи. Практически 22 % населения в прошлый раз прошли перепись в интернете. Коль этот инструмент был удобен для населения, мы его вносим в проект закона. Но самое главное, что мы будем использовать максимальное количество административных данных для предзаполнения переписного листа. Мы предполагаем, что предзаполнение составит более 50 %. В этой переписи мы хотим изучить и туристические предпочтения населения, поэтому мы внесем новые вопросы в переписной лист".

Сегодня на рассмотрении у депутатов соглашение между правительством Беларуси и правительством России о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами, камнями и изделиями. После вступления в силу в Союзном государстве бизнес сможет снижать издержки, а значит, и цены для потребителей. Также наши страны смогут согласованно бороться с нелегальным оборотом драгметаллов.