3.78 BYN
2.83 BYN
3.33 BYN
Интернет-перепись и драгметаллы: какие вопросы рассмотрели депутаты Беларуси 7 мая
В Палате представителей Национального собрания Беларуси были приняты изменения в закон "О переписи населения". Новая редакция позволит повысить эффективность сбора первичных статистических данных в стране.
7 мая на рассмотрении у депутатов несколько документов. Речь идет об изменении законов "О переписи населения", "О товарных биржах", ратификации соглашений с Россией и Пакистаном.
Что касается переписи населения, предполагается, что новый закон устранит некоторые проблемы, возникающие при организации и проведении этой процедуры. Сбор статистических данных будет более эффективным. А значит, официальная статистика будет более точной.
Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:
"Мы узакониваем использование интернет-переписи. Практически 22 % населения в прошлый раз прошли перепись в интернете. Коль этот инструмент был удобен для населения, мы его вносим в проект закона. Но самое главное, что мы будем использовать максимальное количество административных данных для предзаполнения переписного листа. Мы предполагаем, что предзаполнение составит более 50 %. В этой переписи мы хотим изучить и туристические предпочтения населения, поэтому мы внесем новые вопросы в переписной лист".
Сегодня на рассмотрении у депутатов соглашение между правительством Беларуси и правительством России о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами, камнями и изделиями. После вступления в силу в Союзном государстве бизнес сможет снижать издержки, а значит, и цены для потребителей. Также наши страны смогут согласованно бороться с нелегальным оборотом драгметаллов.
А вот с Пакистаном у нашей страны больше конкретики появляется в сфере труда. Устанавливается конкретный механизм для сотрудничества и эффективного процесса отправки квалифицированных пакистанских работников в нашу страну.