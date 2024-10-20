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Истории о том, как белорусская армия исполняет мечты подрастающих белорусов
США и Запад продолжают накачивать своих детей идеями мнимой свободы выбора. Появляется все больше информации о снятии запретов на смену пола подростков, а слова "гендерная идентичность" звучат в школах чуть ли не на каждом уроке. Складывается впечатление, что сегодня главная цель политиков - изуродовать свое общество, лишить его полноценного развития, взрастить недееспособное поколение. Звучит ужасающе.
Любовь, уважение, патриотизм пропагандируют в Беларуси
Беларусь была и останется приверженцем традиционных семейных ценностей. Мы пропагандируем детям лучшие человеческие качества, учим их уважать и любить свою семью и свою страну. Особую роль в воспитании подрастающего поколения играет армия.
Армия - отражение государства
Украинские дети играют во дворе дома в мобилизацию - ничего необычного. Дети делятся на граждан и военкомов. Первые изображают, что не хотят идти на войну, вторые с оружием в руках принуждают их. Идеология государства отображается даже в играх детей. Этот тот случай, когда армия позиционируется как инструмент жестокости и силы.
Беларусь, наоборот, выстраивает концепцию по работе с детьми с позиции чести, порядочности и доброты. Я не играю словами, пытаясь выставить белорусских силовиков исключительно с позитивной стороны. Так и есть. Подкреплю слова фактами.
Незрячий певец, победитель шоу "Фактор.by" Даниил Савеня, принял присягу и приступил к службе
Незрячий певец, победитель шоу "Фактор.by" Даниил Савеня, недавно стал частью Вооруженных Сил Беларуси. Молодой человек уже принял присягу и приступил к выполнению своих служебных обязанностей. Теперь он солист Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Беларуси.
История Даниила - пример того, что в жизни возможно все. Мечта стать военным появилась после прочтения "Повести о настоящем человеке". Подвиг легендарного летчика Алексея Маресьева вдохновил молодого человека.
С раннего детства у мальчика раскрылся талант к музыке. С четырех лет он стал выступать на утренниках, а в семь поступил на обучение в Молодечненскую специальную школу-интернат, постоянно участвовал в концертах, а с 6-го класса - в серьезных музыкальных конкурсах.
Страна узнала о Данииле после его победы в шоу "Фактор.by", хотя многие слышали его голос и до этого: перед хоккейными матчами в "Минск-Арене" он исполнял гимн Беларуси. Несколько месяцев назад Данила написал письмо Александру Лукашенко с просьбой принять его на службу в Вооруженные Силы.
Главнокомандующий принял положительное решение. Да, Даниил не сможет встать на защиту страны с оружием в руках. Но он может служить Родине, защищая ее музыкой. Поднимая дух военных и мотивируя их лишь на победу.
Патриотизм с детства. Мечта - Родину защищать
Еще одна история с привкусом волшебства произошла со школьником Ярославом Гореликом. Во время парада, посвященного Дню Независимости Беларуси, мальчик отдавал воинское приветствие колонне военной техники. Видео попало в интернет и мгновенно стало вирусным.
Белорусы восхитились патриотизмом школьника. Министерство обороны в свою очередь не оставило без внимания мальчика и организовало для него настоящее приключение в армейский мир.
Утром к школе, где учится юный патриот, подъехал БТР. Из боевой машины вышли военные и пригласили школьника на экскурсию сразу в несколько воинских частей. Мальчик вместе с семьей посетил учебный центр в Борисове, где примерил на себя профессию танкиста.
Завершился день в смешанной авиационной базе. Ярослав признался, что мечтает связать свою жизнь с армией и в следующем году планирует поступить в суворовское училище.
Через несколько дней после экскурсии в Министерство обороны пришло письмо, в котором школьник поблагодарил министра обороны и военных за незабываемые впечатления и исполнение мечты.
Это далеко не все истории, когда военные исполнили мечту детей. Так встретиться с военными летчиками и увидеть боевую авиацию мечтали Иван Козубай и Максим Адамович - воспитанники дома семейного типа в Логойске.
Летчики 50-й смешанной авиационной базы исполнили желание мальчишек. Ребят пригласили на экскурсию, пустили за штурвал самолета и вертолета. После экскурсии мальчики в один голос заявили, что хотят стать военными пилотами.
Еще история. За несколько дней до Нового года в военное ведомство пришло письмо от мамы 7-летнего Влада, который увлекается военной техникой и мечтает стать суворовцем. Военнослужащие пригласили мальчика в учебный центр, где познакомили с вооружением и покатали на боевой технике.
Военные исполнили и мечту 17-летней студентки колледжа Анны Железняк. Девушка мечтала прокатиться на настоящем танке и рассказала о своем желании в интервью "Сельской газете". Военное ведомство подарило ей такую возможность.
Белорусская армия действительно исполняет мечты детей. Ведь помимо защиты государства, важнейшая роль военных - это воспитание подрастающего поколения. В этом направлении проводится ежедневная работа, которая далеко не всегда под прицелами видеокамер. Ведь люди в погонах понимают, как важно сегодня научить детей доброте, смелости, отваге и патриотизму. Растет новая смена защитников. И какой она будет, зависит сегодня от всех нас.