История и современность белорусской энергетики: как все начиналось

Беларусь отмечает День энергетика. С праздником работников и ветеранов отрасли поздравил Президент.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/553204fe-17b7-4175-9dc0-9868617ac4c4/conversions/7f74bbd0-4299-494c-868c-53a6965780fb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/553204fe-17b7-4175-9dc0-9868617ac4c4/conversions/7f74bbd0-4299-494c-868c-53a6965780fb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/553204fe-17b7-4175-9dc0-9868617ac4c4/conversions/7f74bbd0-4299-494c-868c-53a6965780fb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/553204fe-17b7-4175-9dc0-9868617ac4c4/conversions/7f74bbd0-4299-494c-868c-53a6965780fb-xl-___webp_1920.webp 1920w

История отечественной энергетики началась 95 лет назад с запуска ГРЭС

Лукомльская ГРЭС дала жизнь целому городу на севере страны - Новолукомлю, который вырос из рабочего поселка Пионерный. 22 декабря 1969 года в эксплуатацию был введен первый энергоблок. Поэтапная модернизация станции с полувековой историей позволяет ей быть важным звеном в энергетической безопасности Беларуси. Ежегодно Лукомльская ГРЭС вырабатывает около 20 процентов от общего объема производимой в стране электроэнергии.

"Три машины газотурбинных установок служат для того, чтобы погасить пиковые нагрузки в энергосистеме Республики Беларусь, а также для поддержания и стабильности энергосистемы Республики Беларусь", - рассказал ведущий инженер Лукомльской ГРЭС Евгений Казаков.

Коллектив Лукомльской ГРЭС - это более 1,5 тыс. специалистов. Марина и Владимир Подлесные - уроженцы Украины, получили белорусское гражданство. В Новолукомле построили карьеру, воспитывают двоих детей. Семье помогли решить жилищный вопрос - предоставили трехкомнатную квартиру.

Сергей Павлов тоже обрел уверенность в будущем благодаря станции. Уроженец Украины теперь уже с белорусским паспортом уверен: то, что делает Беларусь для своей энергетической независимости - пример для многих.

Один из крупных энергетических проектов - каскад речных электростанций

В 2014 году на белорусских реках началось возведение целого каскада водных электростанций. Самые мощные - на Западной Двине: Витебская и Полоцкая ГЭС введены в эксплуатацию в 2017 году. Каждый зеленый киловатт-час экономит голубое топливо.

Сергей Шидловский, гендиректор РУП "Витебскэнерго":

"Инновационных подходов в нашей энергосистеме много. Можно начать с модернизации оборудования как по электрическим тепловым станциям, так и по электрическим сетям. Мы работаем в части цифровизации и бизнес-процессов, и наших технологических процессов".

Энергетический прогресс меняет жизнь белорусов