История и современность белорусской энергетики: как все начиналось
Беларусь отмечает День энергетика. С праздником работников и ветеранов отрасли поздравил Президент.
История отечественной энергетики началась 95 лет назад с запуска ГРЭС
Лукомльская ГРЭС дала жизнь целому городу на севере страны - Новолукомлю, который вырос из рабочего поселка Пионерный. 22 декабря 1969 года в эксплуатацию был введен первый энергоблок. Поэтапная модернизация станции с полувековой историей позволяет ей быть важным звеном в энергетической безопасности Беларуси. Ежегодно Лукомльская ГРЭС вырабатывает около 20 процентов от общего объема производимой в стране электроэнергии.
"Три машины газотурбинных установок служат для того, чтобы погасить пиковые нагрузки в энергосистеме Республики Беларусь, а также для поддержания и стабильности энергосистемы Республики Беларусь", - рассказал ведущий инженер Лукомльской ГРЭС Евгений Казаков.
Коллектив Лукомльской ГРЭС - это более 1,5 тыс. специалистов. Марина и Владимир Подлесные - уроженцы Украины, получили белорусское гражданство. В Новолукомле построили карьеру, воспитывают двоих детей. Семье помогли решить жилищный вопрос - предоставили трехкомнатную квартиру.
Сергей Павлов тоже обрел уверенность в будущем благодаря станции. Уроженец Украины теперь уже с белорусским паспортом уверен: то, что делает Беларусь для своей энергетической независимости - пример для многих.
Один из крупных энергетических проектов - каскад речных электростанций
В 2014 году на белорусских реках началось возведение целого каскада водных электростанций. Самые мощные - на Западной Двине: Витебская и Полоцкая ГЭС введены в эксплуатацию в 2017 году. Каждый зеленый киловатт-час экономит голубое топливо.
Сергей Шидловский, гендиректор РУП "Витебскэнерго":
"Инновационных подходов в нашей энергосистеме много. Можно начать с модернизации оборудования как по электрическим тепловым станциям, так и по электрическим сетям. Мы работаем в части цифровизации и бизнес-процессов, и наших технологических процессов".
Энергетический прогресс меняет жизнь белорусов
То, что связано с электро- (от обогрева домов до транспорта), пользуется спросом. Беларусь не только сохранила энергетический потенциал, но и уверенно его развивает. Колоссальные возможности для национальной экономики появились благодаря БелАЭС. Наша страна входит в тройку стран Европы с самой низкой ценой на электричество. И все это - для качества жизни каждого белоруса.