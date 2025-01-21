Иван Кубраков: Таких спокойных избирательных кампаний в Беларуси еще не было

Таких спокойных избирательных кампаний, как текущая, в Беларуси еще не было. Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков.



К слову, МВД нашей страны не зафиксировало грубых нарушений правопорядка на выборах, отметили в ведомстве. На подготовительном этапе все избирательные участки были обследованы, оборудованы системами видеонаблюдения и средствами тревожной сигнализации.

Юрий Назаренко, первый замминистра внутренних дел Беларуси - начальник милиции общественной безопасности: "В период досрочного голосования и в основной день выборов несение службы осуществлялось в усиленном варианте. Была развернута работа операционных штабов всех уровней. Под круглосуточной охраной находились все участки для голосования. Осуществлялось сопровождение транспортных средств при перевозке бюллетеней, а также членов комиссий во время голосования избирателей по месту жительства".

МЧС: пожаров и других чрезвычайных ситуаций на избирательных участках не произошло

Евгений Барановский, помощник министра по чрезвычайным ситуациям - пресс-секретарь МЧС Беларуси: "Органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям выполнили весь спектр задач, направленных на обеспечение безопасности избирательных участков. Спасатели работали в усиленном варианте несения службы. Почти 5 тыс. работников МЧС непосредственно находились на избирательных участках для обеспечения пожарной безопасности. Почти 4 тыс. спасателей заступили на дежурство в пожарных аварийно-спасательных подразделениях и были готовы к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Более того, был сформирован и резерв сил и средств для того, чтобы реагировать в случае осложнения оперативной обстановки".

Безопасность на выборах обеспечивали разные службы - милиция, спасатели и медики.

Игорь Шамаль, начальник главного управления по здравоохранению Минского облисполкома: "Система здравоохранения Минской области сработала за период проведения выборов в штатном режиме. На всех избирательных участках было организовано дежурство медицинских работников, службы скорой медицинской помощи, передвижных, фельдшерско-акушерских пунктов. Были единичные обращения за медицинской помощью. Серьезных травм, обращений по заболеваниям не было. Людям оказывалась медицинская помощь амбулаторно".