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Иванец рассказал, какие изменения ждут выпускников при сдаче ЦЭ и ЦТ
Старт выпускной кампании у белорусских школьников даст первый централизованный экзамен, который пройдет 26 мая. Как и в 2024 году проведение ЦЭ будет проходить в единые сроки с ЦТ.
Министр образования Беларуси Андрей Иванец рассказал о старте выпускной кампании 2025 года и нововведениях в проведении централизованного экзамена и тестирования в проекте "Актуальное интервью".
"Что касается небольших изменений, они фактически формализуют те правила, которые действовали ранее. Речь идет о запрете использования как мобильных телефонов, так и иных цифровых устройств в пунктах проведения ЦЭ и ЦТ. Проще говоря, ребята, приходя на экзамены, будут сдавать свои вещи в гардероб, в том числе все цифровые устройства и мобильники", - рассказал Андрей Иванец.
Министр образования отметил, что были вопросы о присутствии в аудиториях учителей-предметников по тому предмету, по которому сдается экзамен. В интернете обсуждали, может ли случиться ситуация, когда учитель окажет помощь выпускнику: "В соответствии с инструкцией о проведении экзамена, любой педагогический работник и член комиссии, который присутствует в этой аудитории, может дать только пояснение о технической составляющей проведения ЦЭ и ЦТ. Никаких пояснений с точки зрения предмета он не может дать. Но для того, чтобы снять все возможные вопросы, которые могут возникнуть у родителей или абитуриентов, принято решение о том, что педагогические работники, которые будут входить в состав соответствующих комиссий, не должны быть учителями по тому предмету, по которому ведется сдача соответствующего экзамена".