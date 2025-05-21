Иванец рассказал, какие изменения ждут выпускников при сдаче ЦЭ и ЦТ

"Что касается небольших изменений, они фактически формализуют те правила, которые действовали ранее. Речь идет о запрете использования как мобильных телефонов, так и иных цифровых устройств в пунктах проведения ЦЭ и ЦТ. Проще говоря, ребята, приходя на экзамены, будут сдавать свои вещи в гардероб, в том числе все цифровые устройства и мобильники" , - рассказал Андрей Иванец.

Министр образования отметил, что были вопросы о присутствии в аудиториях учителей-предметников по тому предмету, по которому сдается экзамен. В интернете обсуждали, может ли случиться ситуация, когда учитель окажет помощь выпускнику: "В соответствии с инструкцией о проведении экзамена, любой педагогический работник и член комиссии, который присутствует в этой аудитории, может дать только пояснение о технической составляющей проведения ЦЭ и ЦТ. Никаких пояснений с точки зрения предмета он не может дать. Но для того, чтобы снять все возможные вопросы, которые могут возникнуть у родителей или абитуриентов, принято решение о том, что педагогические работники, которые будут входить в состав соответствующих комиссий, не должны быть учителями по тому предмету, по которому ведется сдача соответствующего экзамена".