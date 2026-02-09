935 белорусов в 2025 году получили безвозмездные субсидии на открытие собственного дела

Найти свой путь и буквально сменить статус безработного на бизнесмена. 935 белорусов в прошлом году получили безвозмездные субсидии на открытие собственного дела. Отметим, почти половина новых проектов запущена женщинами, а каждый четвертый новый предприниматель - житель сельской местности. Как с помощью господдержки начать свое дело с нуля?

Государственная программа поддержки самозанятости

Юрист с 16-летним стажем Вероника Книга полтора года назад поняла: в жизни есть место и для творчества. Путь из безработных в бизнесмены был недолгим. С момента постановки на учет в службе занятости до открытия собственного ателье прошло около двух месяцев. Женщина говорит: государственная субсидия - прекрасное подспорье для начинающего предпринимателя.

Вероника Книга, индивидуальный предприниматель:

"Мне выделили субсидию порядка 4,5 тысячи рублей. Я делала упор на оборудование, потому что оно достаточно дорогостоящее. Это повышение качества и уровня моей работы. Идея была изначально создать такое пространство, в котором будет комфортно работать мне в первую очередь, потому что я работала дома. И второе - чтобы уютно было моим клиентам, которые будут сюда приходить".

В 2025 году белорусы получили госсубсидии на общую сумму более 5 млн рублей. Наиболее популярные направления: розничная торговля, грузовые и пассажирские перевозки, бьюти-индустрия. В лидерах - Минская, Гомельская и Могилевская области.

Сергей Кацко, начальник управления организации работы государственной службы занятости населения и альтернативной службы Минтруда и соцзащиты Беларуси:

"Субсидия, которая предоставляется безработному, может быть направлена и использована на организацию собственного дела, на необходимые материалы, оборудование, инструменты и так далее. Субсидии предоставляются безвозмездно, и для того, чтобы не возвращать субсидию, безработный должен проработать в качестве предпринимателя по выбранному виду деятельности не менее 9 месяцев".