Из спецфонда Президента Беларуси направлено более 1 млн руб на поддержку талантливой молодежи

Одаренных студентов и молодых ученых продолжат поддерживать на государственном уровне. На эти цели направят более миллиона рублей. Премии и стипендии получат сотни учащихся, студентов, аспирантов и педагогов.

Так, например, путь Романа Бароненко в химию начался еще в 7 классе со школьного учебника и первых экспериментов дома. Тогда же он начал участвовать в интеллектуальных состязаниях, а позже представлять Беларусь на международном уровне. В 2025 году парень взял серебро Менделеевской олимпиады, успех вывел его в число лауреатов специального фонда.

"Сейчас я помогаю готовиться к республиканской олимпиаде учащимся своего лицея БГУ имени Дзержинского, из которого я выпустился. В то же время я начал заниматься научной работой в Академии наук, в ИТМО имени Лыкова. Свое будущее я, конечно, планирую связать с наукой. Возможно, я хотел бы стать преподавателем", - рассказал студент химического факультета БГУ Роман Бароненко.

студент химического факультета БГУ Роман Бароненко

А для Максима Высоцкого наука стала профессией. Аспирант и ассистент кафедры "Электрические системы" БНТУ, сотрудник политехнического НИИ, его разработки уже активно внедряются на белорусских предприятиях. Ученый предложил методику, которая повышает надежность кабельных сетей и снижает стоимость передачи электроэнергии. За нее Максим удостоен президентской стипендии.

"Это признание на государственном уровне того, что я делаю что-то полезное. И это как минимум огромнейшая моральная поддержка. Очень приятно, что некоторые эксперты посмотрели на то, что я делаю, и считают, что это важно. Это очень весомо для любого ученого - знать, что ты делаешь не только для себя, но и для всех", - отметил аспирант энергетического факультета БНТУ Максим Высоцкий.

аспирант энергетического факультета БНТУ Максим Высоцкий

В 2026 году господдержка талантливой молодежи стала еще масштабнее. Стипендии назначены 194 студентам и 55 аспирантам вузов. Гранд-премии удостоены 38 победителей международных олимпиад и конкурсов. Специальные премии помогут развитию 320 учащихся, курсантов и студентов.