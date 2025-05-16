Из-за замены дорожного покрытия на ул. Казинца в Минске временно ограничат движение транспорта

В Минске на ул. Казинца будет установлено временное ограничение движения транспорта из-за работ по замене асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщает sb.by со ссылкой на телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 20:00 16 мая до 13:00 17 мая будет ограничено движение всех видов транспортных средств по улице Казинца на участке от улицы Кижеватова до площади Казинца.

С 8:00 18 мая до 1:00 19 мая будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Казинца от площади Казинца до улицы Кижеватова.

Объезд указанного участка возможен по улицам Корженевского и Кижеватова.