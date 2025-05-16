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Из-за замены дорожного покрытия на ул. Казинца в Минске временно ограничат движение транспорта
Из-за замены дорожного покрытия на ул. Казинца в Минске временно ограничат движение транспортаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/caf58722-19cc-41cd-8ceb-6bfabf8d9bbb/conversions/4d323a93-3614-44a8-91d4-7ffde01ae031-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/caf58722-19cc-41cd-8ceb-6bfabf8d9bbb/conversions/4d323a93-3614-44a8-91d4-7ffde01ae031-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/caf58722-19cc-41cd-8ceb-6bfabf8d9bbb/conversions/4d323a93-3614-44a8-91d4-7ffde01ae031-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/caf58722-19cc-41cd-8ceb-6bfabf8d9bbb/conversions/4d323a93-3614-44a8-91d4-7ffde01ae031-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Минске на ул. Казинца будет установлено временное ограничение движения транспорта из-за работ по замене асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщает sb.by со ссылкой на телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
С 20:00 16 мая до 13:00 17 мая будет ограничено движение всех видов транспортных средств по улице Казинца на участке от улицы Кижеватова до площади Казинца.
С 8:00 18 мая до 1:00 19 мая будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Казинца от площади Казинца до улицы Кижеватова.
Объезд указанного участка возможен по улицам Корженевского и Кижеватова.
Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута.