К 2030 году почти полное покрытие LTE: как в Беларуси решают проблему связи на селе
В Беларуси продолжается возведение новых базовых станций, объекты строят мобильные операторы и параллельно работают над повышением качества своих услуг.
На проблему со связью в сельской местности обратил внимание Александр Лукашенко во время Послания народу и парламенту на ВНС. Требования четко прописаны в нормативных актах: к 2030 году почти вся территория должна быть покрыта связью по технологии LTE.
Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси:
"Сегодня завершается процесс принятия поправок в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым мы, как государство, сможем штрафовать мобильных операторов за недостижение стандартов сотовой подвижной электросвязи в каждом конкретном типе населенного пункта. Но справедливости ради должен заметить, что уже последние три года цены на сотовую электросвязь у нас не повышались. И в ближайшее время на самые массовые тарифы повышения не ожидается".
Уже сейчас в Минске запущена первая тестовая зона по технологии 5G. В Минсвязи говорят: это только начало, и вскоре результат почувствует каждый.