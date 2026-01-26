К 2030 году почти полное покрытие LTE: как в Беларуси решают проблему связи на селе

В Беларуси продолжается возведение новых базовых станций, объекты строят мобильные операторы и параллельно работают над повышением качества своих услуг.

На проблему со связью в сельской местности обратил внимание Александр Лукашенко во время Послания народу и парламенту на ВНС. Требования четко прописаны в нормативных актах: к 2030 году почти вся территория должна быть покрыта связью по технологии LTE.

Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси:

"Сегодня завершается процесс принятия поправок в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым мы, как государство, сможем штрафовать мобильных операторов за недостижение стандартов сотовой подвижной электросвязи в каждом конкретном типе населенного пункта. Но справедливости ради должен заметить, что уже последние три года цены на сотовую электросвязь у нас не повышались. И в ближайшее время на самые массовые тарифы повышения не ожидается".

Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси