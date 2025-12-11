"Мы говорим: "Да, пожалуйста, проезжайте". Беларусь говорит: "Проезжайте", но с той стороны не дают. Бунт людей (перевозчиков, водителей) имеет общеевропейскую тенденцию, потому что происходит четкое отделение еврочиновников, которых никто не выбирал, от жителей Европы, страдающих от их бюрократических войн, которые они ведут против России. И это может быть использовано, в том числе, американской стороной, как некий инструмент для того, чтобы избавиться от этих еврочиновников. Литва думает о том, что, создав экономическую блокаду, она способствует своему изменению в лучшую сторону. Да, изменения произойдут, но не в пользу тех, кто эту блокаду организовал".